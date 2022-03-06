  • 18°C
香港時間 : 2022306日 (日) 21:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

微博：放大炒作俄烏衝突、引戰帶節奏 1000多個賬號被罰

社會熱點 20:02 2022/03/06

分享：

近期內地網上宣揚仇恨、調侃戰爭的言論四起，已有超過1千個帳號因發布放大炒作俄烏衝突，遭新浪微博處罰。

根據微博5日晚公告稱，近期，國際熱點事件引發熱議，站方重點加大對「烏克蘭美女」等低俗惡搞、調侃戰爭等不良言論的治理，同時對相關內容進行了細緻的溯源核實。經站方嚴密排查，發現了平台上重要的傳播節點、規律和關鍵帳號。

微博：放大炒作俄烏衝突、引戰帶節奏 1000多個賬號被罰

公告稱，在廣泛且分散的參與者中，個別帳號發布了放大炒作、引戰帶節奏的不良言論，經過層層傳播造成了負面消極影響。

站方依據《微博社區公約》，對其中轉發傳播量最高的兩個帳號以及四個故意蹭熱度、博眼球的營銷號，視程度予以禁言180天至關閉帳號的處理，對1000多個普通違規帳號，視程度採取禁言7天至30天的處罰。

微博重申，反對任何形式的侮辱攻擊、宣揚仇恨、調侃戰爭等行為，對違規不良內容，一經發現果斷處理，相關違法線索及時提交公安機關。站方願與大家攜手，共創文明友善討論環境，共同營造風清氣正的網路空間。

早前內地社交媒體出現「俘虜烏克蘭美女」、「烏克蘭美女來中國」等惡俗調侃內容，微信、微博及抖音等，陸續處理了相關賬號。對此官媒新華網曾發文，呼籲理性發言。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

烏克蘭知名學府被轟炸 當地媒體稱4中國學生死亡
2022/03/04
烏克蘭知名學府被轟炸 當地媒體稱4中國學生死亡
中國反對聯合國設獨立調查委員會處理烏克蘭人權問題
2022/03/04
中國反對聯合國設獨立調查委員會處理烏克蘭人權問題
外交部批美借烏克蘭問題污衊中國 連拋3反問回擊
2022/03/04
外交部批美借烏克蘭問題污衊中國 連拋3反問回擊
【烏克蘭局勢】2名中國留學生遭炮擊身亡？中使館：假消息
2022/03/05
【烏克蘭局勢】2名中國留學生遭炮擊身亡？中使館：假消息
王毅與布林肯通話 談台灣問題及烏克蘭局勢
今日
王毅與布林肯通話 談台灣問題及烏克蘭局勢

你可能感興趣

烏克蘭知名學府被轟炸 當地媒體稱4中國學生死亡
11:33 2022/03/04
烏克蘭知名學府被轟炸 當地媒體稱4中國學生死亡
中國反對聯合國設獨立調查委員會處理烏克蘭人權問題
13:45 2022/03/04
中國反對聯合國設獨立調查委員會處理烏克蘭人權問題
外交部批美借烏克蘭問題污衊中國 連拋3反問回擊
16:58 2022/03/04
外交部批美借烏克蘭問題污衊中國 連拋3反問回擊
網絡熱話 戰爭 媒體 抖音 烏克蘭 中國 微博

上一篇文章

2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早

下一篇文章

【內地疫情】內地本土新增175宗病例 青島佔88宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】即日起乘深圳地鐵 須持綠碼及48小時核酸陰性證明
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
【內地疫情】上海兩天新增8人染疫 同屬一老年舞蹈隊
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
梁萬年：動態清零並非追求零感染 遵循精準防控快速阻斷傳播
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
內地專家：新冠疫苗有效減低重症風險 未打針患者病死率高18倍
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
台灣多處停電 電廠事故全台頓失1/3電力 500萬戶受影響（更新版）
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
【烏克蘭局勢】中國駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶、父母或子女
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款