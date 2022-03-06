2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早

新冠肺炎疫情肆虐，對於此前有專家提出「2021年冬天是最後一個與新冠伴隨的寒冬」，全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福認為，此定論可能還為時尚早。

高福表示，專家提出「最後一個疫情寒冬」的結論，可能是看到Omicron的傳播力增強，但致病力減弱。不過，真實數據並無顯示Omicron減弱到比流感還低。高福稱，病毒本身在適應人類，也在變化，「我個人認為，預測今年冬天以後人類社會能否接受新冠病毒，現在還沒有到這一步。」

是否接種第4、5針需綜合研判

截至2月底，內地累計報告接種疫苗超過31億劑次，全程接種率達87.6%。然而，多地仍有散發疫情發生，對於免疫屏障能否建立起來，高福表示，最初最理想狀態是打完疫苗就能建立免疫屏障，打針後就不感染、不傳播，「但現在看來，由於病毒本身的特點，最初設計的目標沒有達到」。

但高福也指出，新冠疫苗對個體能夠防重症、防死亡，對群體依然能夠建立群體免疫，降低傳播率，因此呼籲民眾尤其是老年人和有基礎性疾病的易感人群接種疫苗。

此外，高福解釋稱，國內研發的蛋白苗本身就建議打三針，「大家一開始不理解，但它的基本原理就告訴我們，一針可能不行」。至於未來是否要再打第四針、第五針，高福表示，這是個科學問題，需要時間來回答，而未來新冠疫苗的接種策略，將會根據新冠病毒的特性、疾病流行、疫苗特性等情況進行綜合研判。

責任編輯：易燕丹

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