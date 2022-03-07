內地保障性租賃住房發展提速 年內投資有望超1.2萬億元

隨著從中央到地方多項政策相繼發佈，今年有望成為內地保障性租賃住房大發展的一年。機構預計，今年保障性租賃住房相關投資有望超過1.2萬億元（人民幣，下同）。

據中國證券報報道，住建部近日表示，將大力增加保障性租賃住房供給，並給出了量化的目標——希望2022年全年能夠建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）。此前，該部門透露，「十四五」期間，40個重點城市初步計劃新增保障性租賃住房650萬套（間）。

除住建部重點監測的40個城市外，部分省份根據自身情況確定了重點發展保障性租賃住房的地區。如廣東省明確廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門和湛江10市是發展保障性租賃住房的重點城市。克而瑞研究中心預計，「十四五」期間，全國範圍內有望新增保障性租賃住房800萬套至900萬套。

金融財稅形成合力

報道引述業內人士表示，為調動市場主體參與的積極性，近期土地、財稅、金融等政策舉措陸續推出，在支持保障性租賃住房發展方面逐漸形成合力。

業內人士認為，發展保障性租賃住房有利於進一步完善房地產長效機制，優化租賃市場結構，緩解新市民、青年人等群體的階段性住房難題，進一步推動「租購併舉」住房格局的加快形成。加快發展保障性租賃住房，對於提振國內需求、穩定經濟大盤具有積極意義。

中信建投證券估算，若今年籌集240萬套(間)保障性租賃住房，總投資將超過1.2萬億元，相當於去年全年房地產投資額的8.1%，可對房地產投資增長提供一定支撐。

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責任編輯：袁瑋婧