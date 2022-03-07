發改委：做好能源、重要礦產品保供穩價 保持市場監管高壓

近期由於地緣風險衝擊，大宗商品價格大幅上漲，國家發展改革委副主任胡祖才表示，將做好糧食、能源、重要礦產品保供穩價工作，依法加強市場監管，保持市場監管高壓態勢。

在國務院新聞辦舉行的「堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展」新聞發布會上，胡祖才表示，中國經濟已深度融入世界經濟，石油、天然氣、鐵礦石等商品外採比例較高，國際價格上漲，客觀上加大了輸入性通脹壓力，推高國內能源、原材料價格，去年10月份國內PPI一度上漲至13.5%，為多年來新高，對企業生產和人民生活產生不利影響，對宏觀經濟平穩運行帶來挑戰。

對此，國家發改委採取供需調節、市場監管、預期引導等一系列保供穩價措施，取得積極成效，國內物價總水平保持在合理區間運行，去年中國居民消費價格（CPI）平均上漲0.9%，與國際主要經濟體高通脹形成鮮明對比，對全球物價發揮了重要的「穩定器」作用。

他續指，今年以來，受新冠疫情、主要經濟體貨幣政策轉向、特別是地緣衝突加劇等多重因素共同影響，國際大宗商品價格形勢更加嚴峻複雜和不確定。近日，國際油價突破每桶110美元關口，今天開盤後一度衝高至139美元，煤炭、天然氣、鐵礦石價格居高不下，玉米等糧食價格也出現上漲勢頭，對做好國內保供穩價工作形成新的挑戰。

今年3%左右的CPI年度預期目標可以實現

胡祖才表示，總的來看，中國經濟韌性強、市場空間大，政策工具箱豐富，特別是糧食生產連年豐收，生豬產能充足，工農業產品和服務供給充裕，完全有條件、有能力、有信心繼續保持物價平穩運行，今年政府工作報告確定的3%左右的CPI年度預期目標是可以實現的。今年1月份，中國CPI按年上漲0.9%，大幅低於美國7.5%、歐元區5.1%的水平；PPI按年漲幅回落至9.1%，也大幅低於歐元區20%以上的水平。

面對今年復雜嚴峻的形勢，胡祖才表示，將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持底線思維，綜合施策、精準調控，全力做好大宗商品保供穩價工作。

一是做好糧食保供穩價工作，保障糧食安全；加大玉米、大豆保供穩價工作力度，挖掘國內潛力，大力實施大豆和油料產能提升工程，合理利用國際資源，加強儲備調節，保持供需平衡。

二是做好能源保供穩價工作，保障能源安全。他指，重點是做好煤炭保供穩價工作。中國煤炭佔能源消費總量的56%，燃煤發電量佔60%左右，煤價穩則電價穩，能源價格的「基本盤」就穩。

近日，國家發改委出台了進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知，完善煤炭價格區間調控，實現有效市場和有為政府更好結合。下一步將全面實施好這項重大改革，確保改革措施落地見效。完善煤炭產供儲銷體系，提升供需調節能力，保障產能合理充裕，強化市場預期管理，引導煤炭價格在合理區間運行，完善煤、電價格傳導機制，確保安全穩定供應。

三是做好重要礦產品保供穩價工作，保障產業鏈供應鏈安全。加大鐵礦石等國內勘探開發力度，加快礦產品基地建設，擴大廢鋼等再生資源回收利用，增強國內資源保障能力，強化進出口調節，堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展，促進重要礦產品安全供應、價格基本穩定。

四是緊盯市場動向，依法加強市場監管。緊盯重點大宗商品市場供需和價格走勢，加強監測分析研判。保持市場監管高壓態勢，加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊捏造散佈漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，特別是對資本惡意炒作，將予以堅決打擊。

五是切實做好困難群眾基本生活保障工作，兜牢民生底線。指導各地認真執行價格補貼聯動機制，及時啟動、足額發放價格臨時補貼，有效保障困難群眾基本生活。

堅決做到非極端情形不限電不限氣

同時出席發布會的發改委副主任連維良指出，儘管國內能源供給能力有可靠保障，但受氣候影響大的風電光伏等不穩定電源比重大幅增加，因氣候變化和價格波動導致的能源供應風險也明顯增加。

他稱：「將通過有更大裕度、更加安全可靠的保供預案，實現在各種情形下的能源安全保供，堅決做到非極端情形不限電、不限氣，極端情形限電不拉閘、限氣不關閥」。

責任編輯：蒯宇澄

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