內地前2月美元計出口增長16.3% 高於預期 進口增15.5%

中國海關總署公佈，按美元計價，今年前兩個月中國進出口總值9734.5億美元，按年增長15.9%。其中，出口5447億美元，增長16.3%，高於預期；進口4287.5億美元，增長15.5%，低於預期；貿易順差1159.5億美元，增加19.5%。

以人民幣計價，今年前兩個月，中國進出口總值6.2萬億元（人民幣，下同），按年增長13.3%。其中，出口3.47萬億元，增長13.6%；進口2.73萬億元，增長12.9%。貿易順差7388億元，增加16.3%。

對歐盟、東盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。前兩個月，中與歐盟貿易總值為8746.4億元，增長12.4%，其中，對歐盟出口增長21.4%；自歐盟進口下降2%。中國與東盟貿易總值為8704.7億元，增長10.5%，其中，對東盟出口增長10.6%；自東盟進口增長10.3%。

對美國出口5834億元，增長11.1%；自美國進口2025.2億元，增長5.8%；對美貿易順差3808.8億元，增加14.2%。同期，中國與「一帶一路」沿線國家合計進出口1.92萬億元，增長18.3%。

海關總署：實現開局穩 經濟韌性強

海關總署統計分析司司長李魁文表示，前兩個月中國外貿進出口按年保持平穩增長，雖然當前外貿發展面臨的外部環境更趨複雜和不確定，但依然實現了開局穩，這主要得益於中國經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，穩增長政策措施靠前發力。

責任編輯：蒯宇澄

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