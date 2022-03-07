內地前2月美元計出口增長16.3%高於預期 進口增15.5%

中國海關總署周一公佈，以美元計價，今年前兩個月出口按年增長16.3%，雖高於路透調查預估中值15%，但創2020年10月以來低位；進口按年增長15.5%，低於路透調查預估中值16.5%，為2020年12月以來最低。 前兩個月貿易順差為1,159.5億美元，路透預估中值為順差995億美元。

海關數據並顯示，前兩個月中國進出口總值9,734.5億美元，增長15.9%。

以人民幣計價，今年前兩個月，中國進出口總值6.2萬億元（人民幣，下同），按年增長13.3%。其中，出口3.47萬億元，增長13.6%；進口2.73萬億元，增長12.9%。貿易順差7388億元，增加16.3%。

對歐盟、東盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。前兩個月，中與歐盟貿易總值為8746.4億元，增長12.4%，其中，對歐盟出口增長21.4%；自歐盟進口下降2%。中國與東盟貿易總值為8704.7億元，增長10.5%，其中，對東盟出口增長10.6%；自東盟進口增長10.3%。

中美貿易總值7,859.2億元，增長9.7%，佔12.7%。其中，對美國出口5,834億元，增長11.1%；自美國進口2,025.2億元，增長5.8%；對美貿易順差3,808.8億元，增加14.2%。同期，中國與「一帶一路」沿線國家合計進出口1.92萬億元，增長18.3%。

海關總署：實現開局穩 經濟韌性強

海關總署統計分析司司長李魁文表示，前兩個月中國外貿進出口按年保持平穩增長，雖然當前外貿發展面臨的外部環境更趨複雜和不確定，但依然實現了開局穩，這主要得益於中國經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，穩增長政策措施靠前發力。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道