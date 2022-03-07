  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增214宗本土確診創逾兩年新高 廣東佔69宗

社會熱點 11:36 2022/03/07

分享：

內地昨日（6日）新增327宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔214宗，創2020年2月末以來新高，分佈在13個省份，廣東、吉林和山東居前；另有312宗本土無症狀感染個案。

廣東省感染病例急增，錄得69宗本土確診和104宗無症狀感染，病例主要集中在東莞市，均為集中隔離期間發現。當局表示，目前東莞市疫情防控形勢依然複雜，民眾要自覺遵守疫情防控相關規定。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為廣東69宗，其中東莞市50宗、深圳市19宗；吉林54宗，山東46宗，甘肅12宗，河北9宗，內蒙古7宗，江蘇5宗，雲南4宗，上海3宗，湖北2宗，山西、浙江和廣西各1宗。

本土無症狀感染者方面，山東117宗，均在青島市；廣東104宗，其中東莞市103宗、惠州市1宗；上海45宗，雲南、吉林和廣西等地亦有感染個案。

【內地疫情】內地本土新增175宗病例 青島佔88宗

【內地疫情】昨增294宗確診 61本土個案廣東佔22宗

據東莞市疾控中心疫情通報，合共新增153宗本土個案均在大朗鎮，全部都在集中隔離時發現，患者已被隔離治療，涉及場所亦已進行環境核酸採樣和消毒。近期東莞市多輪核酸篩查均未檢出陽性個案，社區傳播風險和外溢風險較低。但當地疫情防控形勢依然複雜，廣大市民需自覺遵守疫情防控相關規定。

內地錄逾百宗香港輸入病例

另外，內地再錄得多宗由香港輸入的個案。其中，廣東省新增94宗境外輸入確診和無症狀感染病例，有86宗來自香港，病例涉及深圳、珠海、東莞、中山、汕尾、惠州、江門等。上海方面，新增27名確診者和14名無症狀感染者來自香港。北京亦再多5宗香港輸入確診病例。

深圳口岸辦公布，深圳口岸在3月4日再檢測出24名跨境貨車司機核酸檢測陽性，患者分別從深圳灣、蓮塘、文錦渡、皇崗、沙頭角口岸出入境。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】昨增294宗確診 61本土個案廣東佔22宗
2022/03/04
【內地疫情】昨增294宗確診 61本土個案廣東佔22宗
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
2022/03/06
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
【兩會2022】習近平：守住不出現疫情規模性反彈的底線
2022/03/06
【兩會2022】習近平：守住不出現疫情規模性反彈的底線
【內地疫情】內地本土新增175宗病例 青島佔88宗
2022/03/06
【內地疫情】內地本土新增175宗病例 青島佔88宗

你可能感興趣

【內地疫情】昨增294宗確診 61本土個案廣東佔22宗
11:21 2022/03/04
【內地疫情】昨增294宗確診 61本土個案廣東佔22宗
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
21:02 2022/03/06
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
【兩會2022】習近平：守住不出現疫情規模性反彈的底線
15:50 2022/03/06
【兩會2022】習近平：守住不出現疫情規模性反彈的底線
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 深圳 東莞 廣東省

下一篇文章

2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

成都景區女子穿「百變小櫻」動漫服裝 遭途人指罵「洋鬼子」
成都景區女子穿「百變小櫻」動漫服裝 遭途人指罵「洋鬼子」
【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市
【內地疫情】上海一超市5員工感染 專家建議這樣逛商場超市
【兩會2022】有人大代表建議：全面禁未成年人玩網絡遊戲
【兩會2022】有人大代表建議：全面禁未成年人玩網絡遊戲
微博：放大炒作俄烏衝突、引戰帶節奏 1000多個賬號被罰
微博：放大炒作俄烏衝突、引戰帶節奏 1000多個賬號被罰
【內地疫情】內地本土新增175宗病例 青島佔88宗
【內地疫情】內地本土新增175宗病例 青島佔88宗
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款