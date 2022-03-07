【內地疫情】昨增214宗本土確診創逾兩年新高 廣東佔69宗

內地昨日（6日）新增327宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔214宗，創2020年2月末以來新高，分佈在13個省份，廣東、吉林和山東居前；另有312宗本土無症狀感染個案。

廣東省感染病例急增，錄得69宗本土確診和104宗無症狀感染，病例主要集中在東莞市，均為集中隔離期間發現。當局表示，目前東莞市疫情防控形勢依然複雜，民眾要自覺遵守疫情防控相關規定。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為廣東69宗，其中東莞市50宗、深圳市19宗；吉林54宗，山東46宗，甘肅12宗，河北9宗，內蒙古7宗，江蘇5宗，雲南4宗，上海3宗，湖北2宗，山西、浙江和廣西各1宗。

本土無症狀感染者方面，山東117宗，均在青島市；廣東104宗，其中東莞市103宗、惠州市1宗；上海45宗，雲南、吉林和廣西等地亦有感染個案。

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據東莞市疾控中心疫情通報，合共新增153宗本土個案均在大朗鎮，全部都在集中隔離時發現，患者已被隔離治療，涉及場所亦已進行環境核酸採樣和消毒。近期東莞市多輪核酸篩查均未檢出陽性個案，社區傳播風險和外溢風險較低。但當地疫情防控形勢依然複雜，廣大市民需自覺遵守疫情防控相關規定。

內地錄逾百宗香港輸入病例

另外，內地再錄得多宗由香港輸入的個案。其中，廣東省新增94宗境外輸入確診和無症狀感染病例，有86宗來自香港，病例涉及深圳、珠海、東莞、中山、汕尾、惠州、江門等。上海方面，新增27名確診者和14名無症狀感染者來自香港。北京亦再多5宗香港輸入確診病例。

深圳口岸辦公布，深圳口岸在3月4日再檢測出24名跨境貨車司機核酸檢測陽性，患者分別從深圳灣、蓮塘、文錦渡、皇崗、沙頭角口岸出入境。

責任編輯：易燕丹

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