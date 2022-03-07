楊偉民：中國減稅降費同時應注重降息 降低實體經濟綜合成本

全國政協常委、經濟委員會副主任、中財辦原副主任楊偉民表示，實體經濟是促進發展和創造財富的主體，在減稅降費同時，金融政策也可以做一些工作，即應該還要降息，進一步降低其綜合成本。

他接受內地媒體訪問時表示，今年新的製度安排把減稅與退稅並舉，減稅和退稅合計額是2.5萬億元（人民幣，下同），減稅規模仍然保持在去年1萬億左右的規模，同時增加1.5萬億的留抵退稅，對減輕企業的經營困難會起到非常重要的作用。

強監管反壟斷 不會改變基本經濟制度

楊偉民強調，對於企業預期轉弱的問題，也需要解讀好國家的各項政策。對一些民營企業來講，更擔心的是一些政策是不是變了。

他指出，比如去年開始加強監管、反壟斷、防止資本無序擴張等，這些政策措施都是在實行社會主義市場經濟當中必然要做的事情，並不會改變黨的基本理論、基本路線和基本方略，不是要改變多種所有製企業公有製為主體，多種所有製經濟共同發展等這樣一些政策。

中國兩會將今年經濟增長目標設定在5.5%左右，與市場預期基本一致；專家們指出，2.8%左右的赤字率讓市場略感失望，但實際支出的規模卻不低，同時伴有更大規模的減稅降費，顯示穩經濟大盤助力企業抒困的政策力度在明顯加大。

【兩會2022】中國今年經濟增長目標定於5.5%左右

【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標

責任編輯：蒯宇澄

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