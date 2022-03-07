  • 23°C
香港時間 : 2022307日 (一) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

楊偉民：中國減稅降費同時應注重降息 降低實體經濟綜合成本

經濟脈搏 13:01 2022/03/07

分享：

全國政協常委、經濟委員會副主任、中財辦原副主任楊偉民表示，實體經濟是促進發展和創造財富的主體，在減稅降費同時，金融政策也可以做一些工作，即應該還要降息，進一步降低其綜合成本。

他接受內地媒體訪問時表示，今年新的製度安排把減稅與退稅並舉，減稅和退稅合計額是2.5萬億元（人民幣，下同），減稅規模仍然保持在去年1萬億左右的規模，同時增加1.5萬億的留抵退稅，對減輕企業的經營困難會起到非常重要的作用。

強監管反壟斷 不會改變基本經濟制度

楊偉民強調，對於企業預期轉弱的問題，也需要解讀好國家的各項政策。對一些民營企業來講，更擔心的是一些政策是不是變了。

他指出，比如去年開始加強監管、反壟斷、防止資本無序擴張等，這些政策措施都是在實行社會主義市場經濟當中必然要做的事情，並不會改變黨的基本理論、基本路線和基本方略，不是要改變多種所有製企業公有製為主體，多種所有製經濟共同發展等這樣一些政策。

中國兩會將今年經濟增長目標設定在5.5%左右，與市場預期基本一致；專家們指出，2.8%左右的赤字率讓市場略感失望，但實際支出的規模卻不低，同時伴有更大規模的減稅降費，顯示穩經濟大盤助力企業抒困的政策力度在明顯加大。

【兩會2022】中國今年經濟增長目標定於5.5%左右

【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

1月通脹回落無礙幣策寬鬆 料人行降准降息仍有空間
2022/02/16
1月通脹回落無礙幣策寬鬆 料人行降准降息仍有空間
全國兩會2022 最新消息匯總（不斷更新）
2022/03/05
全國兩會2022 最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
2022/03/05
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標

你可能感興趣

1月通脹回落無礙幣策寬鬆 料人行降准降息仍有空間
12:02 2022/02/16
1月通脹回落無礙幣策寬鬆 料人行降准降息仍有空間
全國兩會2022 最新消息匯總（不斷更新）
12:57 2022/03/05
全國兩會2022 最新消息匯總（不斷更新）
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
12:49 2022/03/05
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
人大政協兩會 減稅 壟斷 經濟 中國

下一篇文章

內地前2月美元計出口增長16.3% 高於預期 進口增15.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2022】中國今年經濟增長目標定於5.5%左右
【兩會2022】中國今年經濟增長目標定於5.5%左右
管控走資 - 地下錢莊3手法曝光 一年「走資」9000億
地下錢莊3手法曝光 一年「走資」9000億
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標
內地保障性租賃住房發展提速 年內投資有望超1.2萬億元
內地保障性租賃住房發展提速 年內投資有望超1.2萬億元
發改委：做好能源、重要礦產品保供穩價工作 依法加強市場監管
發改委：做好能源、重要礦產品保供穩價工作 依法加強市場監管
內地前2月美元計出口增長16.3% 高於預期 進口增15.5%
內地前2月美元計出口增長16.3% 高於預期 進口增15.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款