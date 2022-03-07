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【兩會2022】政協委員建議：加快採用全新機制高效疫苗抗擊新冠

經濟脈搏 14:15 2022/03/07

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全國政協委員、康希諾生物股份公司首席科學官朱濤提案建議，要用新一代的疫苗來加強接種，試驗結果顯示，如果用mRNA疫苗或者腺病毒載體疫苗加強，中和抗體水平可以升高10倍。

加快採用全新機制高效疫苗抗擊新冠

澎湃新聞引述朱濤表示，希望國家繼續通過聯防聯控和疫苗專班，立即重啟緊急使用疫苗的批准，協同疾控局、衛健委、工信部、科技部、藥監局、財政部、醫保局等單位，組織專家論證，保證更有效，更安全的疫苗可以投入使用。

朱濤指，之所以有作出上述提案，與目前國內的防控政策密切相關。中國從前年開始就採取「社會面清零」的防控策略，這使得大部分人群沒有接觸過新冠病毒，也就沒有產生任何所謂的「天然免疫」，目前人群里獲得的免疫水平都是通過疫苗獲得的，後續的加強免疫也只能靠疫苗完成。

滅活疫苗第四針 抗體幾乎於前針持平

朱濤指出，現在有更多的試驗結果顯示，滅活疫苗第四針加強接種後，對Omicron變異株的中和抗體水平提高並不是很顯著，相對第三針加強基本沒有什麼變化。

朱濤認為，在第三針或第四針，要麼是換新的疫苗，比如許多在研究的針對Omicron的新一代疫苗，要麼換更好的疫苗，比如說mRNA疫苗或者吸入疫苗。只有這樣，才有機會保證中國人的免疫水平，最終實現恢復旅行的目標。

不過，朱濤也強調，儘管滅活疫苗的中和抗體效價比其他疫苗差一些，但這類疫苗在前期打下了很好的基礎免疫，且在安全特性上遠遠優於mRNA疫苗，「我們也是在這個基礎上可以做更好的改進，沒有這個基礎也就沒法去做很好的加強」。

國產mRNA疫苗去年已進入臨床

談及中國疫苗產業與國外的差距，朱濤以mRNA疫苗為例，其實國內有不少企業在去年已經有mRNA疫苗產品進入到臨床，甚至有的進入到臨床三期，但可惜的是在這種技術的產業化能力以及快速推進臨床的經驗上，跟國外還有一定的差距，所以使得這個過程慢了一些。

不過，朱濤也認為，這個時間也不會差很遠，相信很快中國的mRNA疫苗也會出來。

【兩會2022】李克強：加快疫苗特效藥研發 精準處置局部疫情

內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗

責任編輯：袁瑋婧

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