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台中住宅大樓起火釀6死6傷 消防：頂樓加蓋悶燒火場形同「焗爐」

社會熱點 15:08 2022/03/07

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台灣台中市中區一棟住宅大樓昨天（6日）發生火警，造成6死6傷。消防隊表示，起火大樓樓梯間堆滿雜物，除妨礙救災之外，也助長火勢。初步研判因煙囪效應導致火勢蔓延，且大樓的頂樓加蓋，起火後處於悶燒狀態，形同「焗爐」，住戶逃生困難，釀成傷亡。台灣警方今天（7日）已約談莊姓女業主，以釐清火警發生原因。

據中央社報道，台中市消防局昨日下午4時29分接報，中區興中街一處7層高的住宅大樓發生火警，有多名人員受困，六樓更有3人攀爬到屋外的鐵窗上，其中1人疑因忍受不住高溫，摔落至一樓的私家車上。消防人員到場後，將摔落的男子送院，並將鐵窗上受困的一對男女救下。

堆放雜物、加設門板 阻礙居民逃生

當局派出30多輛消防車及逾一百名消防人員進行救援，火勢在當晚6時30分左右得到控制。入夜後救援人員繼續在各樓層搜索，先在三樓發現一名婦人，已無生命跡象，之後再在六樓發現一具燒焦屍體，以及另外4人，但送院後都傷重不治。火警累計造成6人死亡、6人受傷。

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消防隊表示，大樓每個樓層幾乎都著火，且樓梯間都堆滿雜物，初步研判可能因煙囪效應導致火勢蔓延。此外，大樓各樓層都有直通梯但並非安全梯，每層樓都另外裝設門阻隔，消防人員每到另一層樓都要設法破門，且頂樓加蓋設有電信基地台，民眾若逃到頂樓也無法逃生，讓整棟大樓處於悶燒狀態形同烤箱，居民逃生不易。

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業主堆放雜物2年收24張罰單

起火大樓原為旅館，後改建為40多間出租套房。台中市政府證實，大樓頂部曾被舉報違建。中區柳川里長蔡翠碧表示，大樓莊姓女業主平時靠收租維生，也會撿回收物變賣。該業主長期被指在一樓和樓梯間堆置大量回收物品，懷疑因此阻擋民眾逃生，她也在火警中受傷。

另外，台中市府環保局指出，這兩年共開立24張罰單，大樓業主都未繳交，直至被送強制執行才繳納罰款。當局每月也派員執行強制清除約2次，最近一次是在上周五（4日）完成一樓及公共區域的代履行強制清除垃圾及資源回收物。目前，警方已將莊女列為關係人，今日淩晨將其帶回警局進行筆錄，以釐清案情。

責任編輯：易燕丹

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