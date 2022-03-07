【兩會2022】王毅解答外交政策 談中俄、中美、台海及烏克蘭危機（附直播回顧）

十三屆全國人大五次會議今日（7日）在人民大會堂舉行記者會，國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回應媒體提問，分別講述了中方在中俄關係、中歐關係、中美關係、烏克蘭危機、阿富汗問題、台海局勢，以及「一帶一路」等國際熱門議題上的立場和看法。

王毅指，對世界來說，今年是一個充滿挑戰的年頭，在當前重要時刻，各國需要團結而非分裂，是對話而非對抗。作為負責任大國，中國將繼續高舉多邊主義旗幟，同所有愛好和平、謀求發展的國家一道，加強團結合作，攜手應對挑戰。他提到北京冬奧的成功舉辦，代表了體育和世界團結的一次勝利。

中俄關係及烏克蘭危機

路透社提問，俄軍在烏克蘭的行動已經擴展到非軍事設施，導致許多平民喪生，產生了150萬難民，中方是否對此感到失望？為何尚未將此描述為入侵？王毅指，中方已多次闡明立場，始終事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。局勢發展至今原因錯綜複雜，需要冷靜和理性解決，而不是激化矛盾。 中方認為，必須堅持聯合國憲章宗旨，保障各國主權和領土完整；堅持安全不可分割原則，照顧當事方合理安全關切；堅持通過對話和平解決爭端。

中方在勸和促談方面已做了一些工作，同各方保持密切溝通。習近平主席應約同普京總統通話，提出願看到俄烏盡早和談。中方願繼續發揮建設性作用。在烏克蘭人道主義危機上，中方提出防止將人道問題政治化、切實保護平民、確保在烏外國人安全、支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用等多項主張。

鳳凰衛視提問，烏克蘭局勢是否證明世界再次面臨分裂和對抗的風險，形成新的冷戰？王毅指，當今世界確實很不太平，個別大國為了維護霸權地位，重拾冷戰思維，製造陣營對立，進一步加劇了動蕩與分裂，讓本來就問題纏身的世界雪上加霜。中方認為正確出路是在多邊主義旗幟下加強團結合作，攜手構建人類命運共同體。他指，中方面對動蕩變革的世界，始終代表著穩定性和正能量，將繼續胸懷天下、擔當盡責，堅定不移地高舉和平旗幟。

今日俄羅斯國際通訊社提問，西方對中俄日益增長的集體制裁壓力，如何影響俄中關係發展？王毅指，中俄是聯合國安理會常任理事國，也是最重要的緊密鄰邦和戰略夥伴。中俄關係作為世界上最關鍵的雙邊關係之一。中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。不久前，兩國共同發表聯合聲明，清晰表明共同反對重拾冷戰思維、挑動意識形態對抗，主張推進國際關係民主化。

他指，中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，合作前景廣闊，不管國際風雲如何險惡，兩國都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。

中美關係及中歐關係

美國全國廣播公司提問，慮到全面對華競爭已成為美兩黨共識，中方是否擔心中美關係下一步會持續惡化？王毅指，去年以來，習近平主席與拜登總統舉行視像會晤並兩次通話，在多個層級也開展對話交往。美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支援「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。 但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。

美方不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，在涉及中方核心利益的問題上挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅傷害兩國關係大局，也損害國際和平穩定。這不是負責任大國應有的樣子，也不是講信譽國家所做的事情。中國作為主權獨立國家，完全有權利採取措施捍衛自身權益。他認為，雙方未來應重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」，替代競爭、合作、對抗的「三分法田，推動中美關係重回正道。

官媒環球時報提問，美方去年召開的「民主峰會」被公認不成功，但仍宣佈今年舉辦線下「民主峰會」，中方有何評論？王毅指，美國打著「民主」旗號舉辦所謂「民主峰會」，將世界上將近一半的國家排除在外，公然以意識形態劃線、製造分裂，本身就是對民主精神的踐踏，再次舉辦這類峰會更是不得人心。中國的全過程人民民主是廣泛、真實、管用的民主，得到中國人民衷心擁護。各國民主應百花齊放，打著「民主」的幌子干涉別國內政，只能使人民遭殃。

西班牙埃菲社提問，中俄關係以及烏克蘭危機會否影響中國同歐洲的關係？王毅指，中歐是維護世界和平的兩大力量，不針對、不依附、也不受制於第三方。有些勢力並不願看到中歐關係穩定發展，編造所謂「中國威脅」，炒作對華競爭，鼓吹「制度性對手」，甚至挑起制裁和對抗。中歐雙方對此都應高度警惕。 中歐合作歷經幾十年風雨，植根於堅實的民意基礎、廣泛的共同利益、相似的戰略訴求，具有強大韌性和潛力，任何勢力都不能也無法逆轉。

中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變。中方繼續支援歐洲獨立自主，支援歐盟團結繁榮。同時，中方也希望歐洲形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對製造「新冷戰」，共同維護和踐行真正的多邊主義。

台海及亞太地區周邊局勢

新加坡聯合早報提問，中方如何評估「印太地區和印太四國」的概念，它會對本區域帶來甚麼影響？王毅指，美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞，打著促進地區合作旗號，玩弄的卻是地緣博弈把戲，搞封閉排他的「俱樂部」。從強化「五眼聯盟」，到兜售「四邊機制」，都是攪亂地區和平的禍水。

「印太戰略」的真正目的是企圖搞印太版的北約，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東盟為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。這股逆流注定沒有前途，中方願同各方一道，明辨是非，抵制印太對抗「小圈子」、攜手邁向亞太命運共同體。

彭博社提問，台海周邊軍事行動近月顯著增加，很多人擔心北京是否會像俄羅斯對烏克蘭一樣對台採取行動，以武力收回領土，中方如何看待衝突可能性？王毅指，台灣與烏克蘭問題有著本質區別，前者完全是中國內政，後者則是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端。台海局勢面臨緊張，在於民進黨當局企圖改變兩岸同屬一中的現狀，美國一些勢力為了遏制中國而縱容「台獨」勢力，不僅將把台灣推向危險境地，也給美方帶來難以承受的後果。

他指，台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠外部的「空頭支票」。以台制華註定失敗，台灣終會回到祖國懷抱。

印度報業托拉斯提問，印中關係已連續三年持續低迷，中方如何看待兩國關係發展前景？王毅指，中印關係近年來遭遇一些挫折，這種局面完全不符合中印兩國和兩國人民的根本利益中方始終主張通過平等協商管控分歧，積極尋求公正合理的解決，不能夠讓邊界領土這歷史問題影響兩國合作的大局。他指，一些勢力試圖在中印之間挑動矛盾，在地區之間製造分裂，但這種做法正在引起愈來愈多有識之士的反思和警惕。

共同社提問，今年是中日邦交正常化50周年，中方如何看待新時代的中日關係？王毅指，當前中日關係依然面臨一些分歧和挑戰，特別是日本國內總有一些人不願看到中國快速發展，不希望看到中日關係穩定。他向日方提出三點忠告，首先是要不忘初心，把握好兩國關係的正確方向：二是要重信守諾，維護好兩國關係的政治基礎，歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基；三是要順勢而為，冷戰結盟、地緣對抗不得人心，日方不要為他人做火中取栗的事情。

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王毅與布林肯通話 談台灣問題及烏克蘭局勢

責任編輯：陳建錫