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秦剛對話馬斯克 指中美應互利合作

經濟脈搏 15:53 2022/03/07

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據中國駐美國大使館網站消息，3月3日，中國駐美大使秦剛訪問位於加州弗里蒙特市的特斯拉工廠，並與特斯拉首席執行官馬斯克深入交談。秦剛提到，中國正力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，在此過程中兩國應共同努力，互利合作。

秦剛對馬斯克表示，「你的一些探索看似異想天開，但人類正是在追求科學發現和技術創新的過程中不斷前行，將種種不可能變為可能，你的精神令人敬佩。只要是符合人類利益和世界進步的事情，就值得孜孜以求。我們不光要腳踏實地，保護地球，也要仰望星空，深思遠慮」。

馬斯克說，人類文明之於浩瀚宇宙，如黑暗中一支火燭。我們每個人活著不光要解決具體問題，也要投身令人振奮的宏偉事業。人類同處一個星球，應和睦相處，面對全球性挑戰，要攜手應對。中美兩國在新能源利用和電動汽車等綠色低碳領域合作潛力巨大。中國人民勤勞、智慧、實幹，特斯拉與中國的合作順利、成功。

秦剛推特截圖

秦剛並就特斯拉在中國取得良好業績表示祝賀，強調各國應同舟共濟，應對人類面臨的共同挑戰，這正是國家主席習近平提出推動建設人類命運共同體的題中之義。中國正力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，在此過程中兩國應共同努力，互利合作，為人類可持續發展作出貢獻，特斯拉就是成功的故事。

馬斯克還陪同秦剛在公路上共同體驗最新無人駕駛車型。

秦剛也在推特上發布二人會面、駕車照片，並表示自己與馬斯克進行了富有啟發性的談話，內容涉及汽車、太空、人腦研究等。對此，特斯拉大中華區的推特帳號則用中文回覆：「謝謝秦剛大使，我們會繼續努力。」

馬斯克推特截圖

責任編輯：李冰琪

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