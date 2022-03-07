中國外貿「開門穩」 惟出口料逐步放緩 俄烏衝突添變數

中國外貿實現「開局穩」，以美元計價前兩月出口按年增長16.3%超出預期；進口按年增長15.5%低於預期，但大宗商品價格持續高位對其仍有支撐。

分析師認為，外貿數據在年初實現了平穩增長，表明中國依然具有較強的基本面。但隨著歐美經濟體放鬆疫情防控、供應鏈逐步修復，中國出口增速將逐步放緩，給5.5%的年度經濟增長目標增加壓力。但俄烏衝突預計一時難以緩和，部分產品或轉移至中國，未來或對出口有正面效應。

海關總署公佈：

美元計價，1-2月出口按年增長16.3%，高於路透調查中值15% 美元計價，1-2月進口按年增長15.5%，低於路透調查中值16.5% 1-2月貿易順差為1,159.5億美元，低於路透調查中值為順差995億美元 以人民幣計價，1-2月出口按年增長13.6%，進口增12.9%

海關總署統計分析司司長李魁文稱，雖然當前外貿發展面臨的外部環境更趨複雜和不確定，但依然實現了開局穩，這主要得益於我國經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，穩增長政策措施靠前發力。

植信投資研究院高級研究員常冉指出，海外需求仍有粘性，疊加RCEP助力，在「穩外貿」宏觀佈局下，進出口實現2022年「開門穩」。多因素支撐出口韌性：一是海外貨物貿易需求仍有慣性，二是國內穩外貿政策體系的保障，三是價格因素對出口的支撐作用有所強化。

支撐進口主要兩點：一是國內經濟穩增長開啟，內需拉動發力顯現。二是供給約束和地緣衝突抬高國際大宗價格，俄烏衝突推升國際原油和天然氣價格進一步衝高。

他認為，未來出口遠慮猶存，進口增長可期。出口方面，海外主要經濟體央行的貨幣收緊政策並未直接壓降進口商品的需求。東盟經濟體生產活動已基本修復，可能對中國出口份額形成擠壓和替代。目前歐美對俄的貿易金融制裁，不排除會波及中國機電類和高新技術品的出口。

進口方面，目前國內基建投資發力，對能源類大宗商品需求將會持續擴張。俄烏衝突或將導致國際原油、天然氣以及小麥等商品價格在一段時間內持續衝高，價格因素對進口金額的影響未來一個階段將進一步強化。

政策需進一步寬鬆 更多依靠內需

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指出，前兩個月出口按年增速放緩，鑑於去年出口是經濟增長的主要拉動力，這一點值得警惕。隨著出口增速放緩，政府需進一步寬鬆政策以實現5.5%年度經濟增長目標的壓力也在增大。

他稱，儘管1至2月出口16.3%的增速並不弱，但的確已經從去年動輒逾20%的高速增長回落。鑑於烏克蘭危機給全球需求帶來下行風險，中國今年將不得不更多依靠內需，這需要財政政策發力提振。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道