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發改委：今年將重點解決製造業芯片短缺問題

社會熱點 17:15 2022/03/07

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去年因為多種因素的影響，芯片在全球一度出現供應短缺，發改委副主任林念修表示，當前要著力解決汽車等製造業領域芯片短缺問題，並提出建立產業鏈供應鏈風險監測體系等方向，進一步推進保鏈穩鏈工作。

在國新辦舉行的「堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展」新聞發布會上，林念修表示，保持產業鏈供應鏈安全穩定，是構建新發展格局的戰略要求，事關國家長遠發展和長治久安。

他指出，當前經濟運行的內外部環境仍然複雜多變，保持產業鏈供應鏈安全穩定還面臨不少困難挑戰，做好今年工作需要付出艱苦努力。下一步，發改委將會同有關部門紮實推進保鏈穩鏈工作，重點抓好五個方面，概括起來，就是「五個持續」。

一是持續補齊短板弱項。將聚焦國計民生、戰略安全等關鍵領域，緊盯「卡脖子」薄弱環節，一體推進短板攻關、迭代應用和生態培育，打好關鍵核心技術攻堅戰。將啟動一批產業基礎再造項目，突破基礎領域短板弱項，夯實產業鏈供應鏈基礎。

工信部：積極協調汽車、芯片等重點行業 保供應鏈暢通

內地仍是全球最大芯片市場 去年銷售額占全球三分之一

二是持續鍛造長板優勢。一方面，在改造提升傳統產業中鍛長板，將加快實施制造業核心競爭力提升五年行動計劃，打造重點領域全產業鏈競爭優勢。另一方面，在培育新興產業鏈中育長板，把握前沿領域發展先機，深入實施國家戰略性新興產業集群發展工程，加快發展新產業新業態新模式。

三是持續破除瓶頸制約。今年將重點解決汽車等製造業領域芯片短缺問題，持續抓好大宗商品、原材料保供穩價，加強「產供儲銷」體系建設以及對期貨和現貨市場有效監管。實施重點領域產業鏈供應鏈貫通工程，建立協同研發、產品研制、試驗驗證等生態聯合體，依托龍頭企業保鏈穩鏈。

四是持續深化開放合作。支持跨境電商和海外倉發展，促進外貿產業鏈供應鏈高效運轉。提高利用外資質量，鼓勵外資企業加大高端制造和高技術領域投資，支持外資研發中心創新發展。高質量實施RCEP等區域貿易協定，用好各類多邊機制，構建互利共贏的產業鏈供應鏈合作體系。

五是持續強化風險防範。建立產業鏈供應鏈風險監測體系，完善風險研判和預警處置機制，提升風險識別、精准處置能力，壓緊壓實各方責任，力爭做到風險早發現、早報告、早研判、早處置，切實保障產業鏈供應鏈安全穩定運行。

責任編輯：易燕丹

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