【兩會2022】王毅談化解烏克蘭危機 提堅持對話等4點主張

外長王毅今日（7日）在兩會記者會上解答外交政策，對受國際關注的烏克蘭戰局提出4點主張，重申只能通過對話談判解決，而不可火上澆油。

王毅指，中方已多次闡明在烏克蘭問題上的立場，始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。 應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。

中方認為，要化解當前危機，一是必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；二是必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；三是必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；四是必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

他又指，當前國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題繼續努力，中方在勸和促談方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。 衝突發生第二天，習近平主席應約同普京總統通話時，就提出願看到俄烏雙方盡早和談，普京總統也作出積極回應。

俄烏即將開啟第三輪談判能，中方認為，形勢愈緊和談愈不能停止。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會開展必要斡旋。

【兩會2022】王毅解答外交政策 談中俄、中美、台海及烏克蘭危機（附直播回顧）

【烏克蘭局勢】布林肯再呼籲北京公開譴責俄羅斯

英國會議員將台烏相提並論 中使館批「謀破壞中國統一」

責任編輯：陳建錫