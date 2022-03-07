【兩會2022】王毅批美零和博弈式對華競爭 籲「三原則」替「三分法」

外長王毅今日（7日）在兩會記者會上用大篇幅談及中美關係，他批評美國未落實兩國領導人會晤共識，不遺餘力地展開零和博弈式的「激烈競爭」，不是負責任大國應有的樣子，又指美國的印太戰略玩弄地緣博弈，攪亂地區和平穩定。他呼籲美方用合作共贏的「三原則」，代替競爭、合作、對抗的「三分法」。

王毅指，去年來習近平主席與拜登總統舉行視像會晤並兩次通話，在多個層級也開展了對話交往。美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支援「台獨」，無意與中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終沒有落地。

事實是，美方仍對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」。

印太戰略目的是「印太版北約」

他又批評美國的印太戰略正成為集團政治的代名詞，美方高喊要回歸多邊主義，實際上卻在搞封閉排他的「俱樂部」；聲稱要維護國際規則，背地里卻試圖另搞一套自己的「幫規」，真正目的是企圖搞印太版的北約，維護的是以美國為主導的霸權體系，損害的是地區國家的整體和長遠利益。

在民主議題上，王毅亦批評美國「民主峰會」公然以意識形態劃線，在世界上製造分裂，打著「民主」的幌子干涉別國內政，只能使人民遭殃。中國的全過程人民民主是廣泛、真實、管用的民主，得到中國人民的衷心擁護和支援。去年中國人民對政府信任度高達91%，蟬聯全球第一，達到10年來的新高。

大國競爭不是時代主題，王毅指，中美雙方應本著求同存異精神，重整行裝出發，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，兩國關係重回健康穩定的正道。

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責任編輯：陳建錫