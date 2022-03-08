【烏克蘭局勢】王毅：升級制裁會使局勢更複雜 要鼓勵俄烏和談

中國國務委員兼外長王毅，周一（7日）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）通電話，提到中方對烏克蘭局勢走到這一步感到痛惜，強調升級制裁會使局勢更加複雜擴大，要鼓勵俄烏雙方舉行和談。

據中國外交部網站，王毅周一應約與博雷利通電話。博雷利通報了歐方對當前烏克蘭局勢的看法和立場，表示現在最要緊的是停火，避免再發生大量人員傷亡。歐方支持通過談判解決問題希望中方發揮作用鼓勵促成停火，推動當事方走上談判和政治解決的道路。

冀俄烏談出止戰和平 望歐將與俄全面認真對話

王毅表示，制裁解決不了問題，升級制裁反而會使局勢更加複雜擴大。當務之急是避免人道主義危機。中方已公開提出防止烏克蘭發生人道主義危機的6點倡議，主要目的是推動國際社會形成合力，避免烏人道狀況進一步惡化。

他強調，還要鼓勵俄烏雙方舉行和談。希望國際社會支持俄烏認真談判，不僅要談下去，而且要談出停火、談出止戰、談出和平。中方願在力所能及範圍內繼續為局勢緩和發揮建設性作用。也希望看到歐方將來同俄方就歐洲安全問題進行全面、認真的對話，本著安全不可分割的原則，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

王毅周一亦與匈牙利外長西雅爾多通電話。王毅表示，中方對當前烏克蘭局勢感到遺憾。希望歐方秉持戰略自主精神，在解決目前的烏克蘭危機以及下一步構建歐洲安全機制問題上，發揮更積極主動作用。並指中國政府當前一項最重要任務，就是全力保障在烏中國公民的安全。

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王毅當日在外長記者會上表示，烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。

中方認為，要化解當前危機，有4個「必須」，包括必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

責任編輯：林佩怡

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