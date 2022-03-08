美國商會調查：憂監管不確定性 在華美企擴大投資意願低

美國商會的一項調查統計顯示，由於監管不確定性上升，對市場准入的悲觀情緒以及經濟成長擔憂，部分在華美國企業對於擴大投資心存疑慮。

彭博社報道，根據週二（8日）美國商會發布的一份報告，在353位受訪者中，約有40%的受訪者將監管環境視作在中國經商的悲觀情緒驅動因素之一，比一年前提高了16個百分點。同時，有超過三分之一的受訪者表示，由於政策不確定性，他們將降低投資。

監管政策帶來不確定性



報告指稱，中國的監管和政策環境仍然是業績的一項障礙，並給投資決策帶來不確定性。



報道指出，北京方面對從教育到互聯網平台等行業的全面監管整頓，但隨著對經濟成長的擔憂加劇，自去年年底以來監管整頓稍有停歇。



此外，有超過80%的受訪企業表示，提高監管環境的透明度、可預測性和公平性將鼓勵更多投資，而65%的受訪者建議限制使用會產生壁壘的產業政策。



根據2021年10月至11月期間進行的調查，不到一半的受訪企業對政府承諾在未來三年進一步向外資開放市場抱有信心，低於此前一年的61%。

中美關係亦不樂觀



同時，對未來兩年國內市場成長持樂觀態度的受訪者比例從一年前的75%下降至64%。受訪者對2022年美中關係的展望也沒有那麼樂觀，24%的受訪者預計關係會惡化，高於此前的19%。

2020年，中國國家主席習近平在中央經濟工作會議上提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，此後當局重手整頓，加強多個行業監管。

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責任編輯：袁瑋婧