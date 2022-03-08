張文宏提探索更智慧動態清零 滬港經驗揭疫苗策略佈局重中之重

內地新冠肺炎疫情持續，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博發文表示，不出現疫情規模性反彈將是防疫底線，同時應探索更智慧的動態清零模式。他指出，踏入抗疫新階段需衡量措施的成本效益。又提到滬港經驗透露防控核心技術環節；針對未來抗疫，疫苗策略的佈局將是重中之重。

張文宏提到，在​今年兩會期間，中共中央總書記習近平在內蒙古代表團上的講話中指出，我們要「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。這充分體現了中國近期防疫的總體工作目標，也是非常明確的總方針，無論採取的是清零政策、動態清零政策、精準動態清零政策、逐步動態開放的政策，不出現疫情規模性反彈將是防疫底線。

疫苗策略佈局是重中之重

他又分析滬港防疫經驗，指出其團隊完成上海近6個月的2266宗病例分析，發現約94%病例已接種疫苗；所有病例均未發展至危重症，無一例死亡。雖然接種兩針疫苗後，有一定比例會出現需要吸氧的重症狀態，但在加強第三針免疫接種後的病例中，重症發生率降低至0.1%，更無一例發展至危重症。

至於香港第五波疫情發生以來，已有1561宗死亡病例，其中94.7% 為年長患者；91.3%未完成疫苗接種。在所有病例當中，完成兩劑接種的病死率為 0.04%，未接種疫苗的，病死率為1.25%，高達前者的31 倍。如果是80歲以上年長者未接種疫苗的，病死率更是高達8.6%; 如果已接種兩劑疫苗，病死率為1.57%。張文宏強調，針對未來抗疫，疫苗策略的布局將是重中之重。

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抗疫需衡量成本效益避免一刀切

此外，張文宏表示，近期全國範圍內迎來一波境外輸入病例與本土病例疊加的嚴峻考驗。「動態清零」策略中，所謂「動態」的內涵展現出更多的治理智慧和多樣性。各地根據本地的具體情況，在動態清零方面的尺度把控會有差異，這主要是取決於疫情防控的目標與成本效益比。

他指出，抗擊疫情進入新階段，既要避免一刀切，也不能發生「規模性的疫情反彈」失控，期間衡量的主要標准是抗疫的成本效益，如何既達到抗疫的工作目標，又不要盲目一刀切，以犧牲正常生活為代價達到所謂的清零目的。

張文宏稱，疫情防控除了醫學科學之外，還有管理科學。下階段的工作應該是力求防控工作的科學性、精準性，力爭在常態化防控和疫情處置的各個環節采取最優的防控措施，做到以最小的防控成本達到最佳的防控效果。同時，如何進一步改善管控區內人員的生活環境與感受，也是下階段非常值得探索與研究的管理課題。

責任編輯：易燕丹

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