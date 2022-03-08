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【兩會2022】科技部部長：對於不斷變異的新冠病毒 正積極研發廣譜藥

國情動向 11:46 2022/03/08

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兩會今日上午「部長通道」第二次開放。據央視新聞報道，科技部部長王志剛表示，對於不斷變異的新冠病毒 正在積極研發廣譜藥（抗菌譜比較寬的藥物）。

面對變異新冠病毒Omicron席捲全球，特別是內地疫情近日反覆，新冠疫苗對於抗擊疫情至關重要。在疫苗研發方面，王志剛介紹，過去一年疫苗方面的進展，一個腺病毒載體疫苗已符合條件上市，今年又多一個重組蛋白疫苗，mRNA已經進入臨床三期，DNA疫苗也進入臨床三期。

而在藥物研發方面，一個抗體藥已正式上市。有三個小分子藥，也就是口服藥進入了三期臨床。還有一些綜合的抗體藥、小分子藥、中藥都在積極地研發，表現出很好的前景。同時，病毒在變異，對付冠狀病毒或者新冠病毒的廣譜藥也在積極研發。鼻噴式、吸入式接種的疫苗等工作都有很好進展。

中國創新指數排名全球第12位 

王志剛總結過去一年，他指，在投入方面，2021年研發投入達到了2.79萬億（人民幣，下同），增長14.2%，同時在研發強度上達到了2.44%。

在產出方面，從經濟指標來看，技術合同成交額達到了3.7萬億，大大超過全社會研發投入2.79萬億這樣一個數據。同時中國的創新指數在全球的排名，從2012年的第34位達到了去年的第12位，提高了22個位次。

廣譜藥物抗菌譜更寬

【兩會2022】王毅解答外交政策 談中俄、中美、台海及烏克蘭危機（附直播回顧）

【兩會2022】最高檢：加強反壟斷、反暴利、反不正當競爭司法

此外，他也提到創新不問出身，不管國有企業還是民營企業，都是創新的主體，國有民營都一樣，不問出身。高科技的企業必然產生高質量的發展，在這方面我們大家一起關註，共同為高科技企業，為企業的創新發展營造更好的生態環境。

責任編輯：李冰琪

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