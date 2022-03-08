【兩會2022】人大代表呼籲安樂死合法化 惠及不治之症患者

全國人大代表、全國優秀鄉村醫生劉貴芳呼籲中國立法推動安樂死合法化，在合法基礎上規範安樂死行為，惠及更多不治之症患者。

中國青年報引述劉貴芳表示：「我是個來自基層的醫務工作者，親眼看到過一些病人得了不治之症的痛苦狀態。」一些住院患者遭受絕症折磨，渴望儘快了結痛苦。

安樂死承認選擇死亡的權利

劉貴芳解釋，選擇安樂死的對象主要是癌症晚期等不治之症的患者，「面對那些痛苦萬分的絕症患者，如何維護他們死亡的尊嚴，如何讓他們臨終前有一個安詳的狀態，安樂死無疑是一種理智的選擇。」

劉貴芳認為，生是人的權利，死也應該是人的一種權利，安樂死承認了病人選擇死亡的權利，是文明的進步，「人有權以這種（安樂死）方式結束自己的痛苦。」

劉貴芳說，病人在別無選擇的情況下選擇安樂死，主動結束痛苦，醫生為病人實施安樂死幫助他們實現自己的選擇，也是履行自己的職責。

近年多人曾呼籲為安樂死立法

近年，不斷有人大代表呼籲為安樂死立法。在2016年兩會期間，十二屆全國人大代表、中國工程院院士李培根建議考慮「安樂死」立法。李培根說，通過從立法上進行規範和完善，就不必擔心產生不良社會效果，安樂死對社會不是一件壞事。

內媒曾報道，全國人大代表李傑在列席十三屆全國人大常委會第十次會議分組審議民法典人格權編草案時，和馬一德代表建議「安樂死」寫入民法典人格權編，「人的最終尊嚴應該受到保護」。



據了解，包括荷蘭、西班牙、加拿大等國已將安樂死合法化。2021年3月18日，西班牙通過安樂死法規。這項法規規定，患有極為嚴重且無法治癒疾病，或因失去行動能力而造成持續且無法忍受的身心痛苦的民眾可申請安樂死。申請者須自願以書面形式提出請求，得到醫院批准後才可在醫生監督下進行安樂死流程，申請者有權選擇施行方式。

安樂死一般分為兩類，一類是主動（積極）安樂死，即醫護人員主動採取措施，加速病人的死亡；另一類被動（消極）安樂死，則是指中止維持病人生命的醫療措施，任其自行死亡。有醫療研究者表示，第二種情況在現實中或影視劇中是存在的，即「患絕症放棄治療」。



劉貴芳認為法律不該迴避安樂死，她建議有關部門早日出台政策，推動安樂死合法化在中國變成現實。

28歲殘障女 向兩會求「安樂死」

【兩會2022】科技部部長王志剛：對於不斷變異的新冠病毒 正積極研發廣譜藥

責任編輯：袁瑋婧