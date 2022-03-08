【兩會2022】劉世錦：貨幣政策短期重在穩房地產

兩會期間，全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦表示，短期內貨幣政策重點在穩房地產，財政政策重點在穩基建。

據證券時報報道， 對於今年政府工作報告將國內生產總值（GDP）增長目標定為5.5%左右，劉世錦在接受專訪時表示，2022年GDP目標增速5.5%左右，是要在去年高基數的情況下實現，還是有一定難度的。這是一個要「踮起腳尖蹦一蹦」才能實現的目標。不過，這一目標也是有彈性的，我們一方面要力爭實現，但與此同時，也一定要堅持經濟的高質量發展。

▲ 劉世錦：貨幣政策短期重在穩房地產

宏觀政策發揮托底作用

問及為實現今年的經濟增長目標，財政貨幣等宏觀政策的作用。劉世錦指，今年上半年，宏觀政策要發揮防滑托底的重要作用。貨幣政策在前期降準、引導降息的基礎上，結構性導向要為房地產軟著陸和中長期平穩發展提供必要的流動性，同時重點支持城市化和結構轉型升級過程中住房建設資金需求，如支持城市農民工安居工程建設。

財政政策要利用上年的增收空間，支持一批有回報、有長期潛能的基建項目，如重點支持都市圈、城市群發展中的交通通信項目；另一方面，重心逐步轉向完善基本公共服務，加強人力資本建設。他強調，簡單地說，短期內貨幣政策重點在穩房地產，財政政策重點在穩基建。

對於今年的房地產市場，劉世錦稱，今年即便希望能穩住房地產投資增速，使其回歸正增長，預計也很難再回到疫情前的水平。房地產投資可能會達到一個比疫情前相對低一點的新的增長平台。

不過，即便如此，房地產行業在未來很長一段時間內，依然會是產業鏈最長、產業帶動能力最強的行業之一。隨著房地產金融屬性常規化，房子回歸居住的原本屬性後，房地產還會有一定的發展空間。

【兩會2022】中國今年經濟增長目標定於5.5%左右

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破解經濟三重壓力 最重要是釋放結構性潛能

當前中國經濟面對三重壓力（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱），對於破解這三重壓力，實現經濟穩增長，劉世錦表示，中國現階段還要保持比發達經濟體更高的經濟增速，最重要的增長動能並不是來自於宏觀政策的調控，而是來自釋放結構性潛能。所以說，宏觀政策最重要的功能是保持經濟短期平衡和穩定，穩增長、擴內需的立足點要轉到發掘釋放中速增長期的結構性潛能。

▲ 破解經濟三重壓力 最重要是釋放結構性潛能

他續指，如果一定要排個順序的話，結構性潛能是第一位的，宏觀政策是第二或第三位的。在房地產、基建、出口等高速增長期的主要結構性潛能逐步減弱或消退後，「十四五」乃至更長一個時期，就要著力發掘釋放與中速增長期相配套的結構性潛能。

責任編輯：李冰琪