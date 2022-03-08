【兩會】兩高報告提嚴懲拐賣 最高法：殘害婦女兒童當判死的判死

今年全國兩會，「打拐」成為焦點議題，政府工作報告提到「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益」，全國人大常委會工作報告亦介紹，今年將修改婦女權益保障法等。

在周二（8日），最高人民法院、最高人民檢察院的工作報告，都分別提到嚴懲拐賣婦女兒童等，最高法工作報告更表示，對殘害婦女兒童、老年人等挑戰法律和倫理底線的犯罪，論罪當判死刑的，依法判處並核准死刑報告，堅決維護法治權威。

嚴懲性侵、拐賣、收買等

十三屆全國人大五次會議第二次全體會議周二上午舉行，最高人民法院院長周強向大會報告工作，提到去年最高法堅決反對家庭暴力，依法嚴懲施暴者，會同全國婦聯推動人身安全保護令落地見效，發出人身安全保護令3356份，全面加強婦女兒童權益保護。

至於2022年工作安排，當中包括保障民生權益，加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護。嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，強化對被拐賣婦女兒童的司法保障。

而據最高人民檢察院檢察長張軍，2000年至2021年，檢察機關起訴拐賣婦女兒童犯罪從1.4萬人降至1100多人，年均下降11.4%；起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪由155人增至328人。貫徹《中國反對拐賣人口行動計劃》，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴；對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決從嚴懲治。而今年工作，亦包括從嚴追訴侵害婦女兒童權利犯罪。

值得一提的是，早前徐州八孩母親事件，引發社會關注拐賣婦女兒童犯罪，多名人大代表、政協委員都關注這個議題並提出建議。

【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死

徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動

責任編輯：林佩怡

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