  • 20°C
香港時間 : 2022308日 (二) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會】兩高報告提嚴懲拐賣 最高法：殘害婦女兒童當判死的判死

社會熱點 12:55 2022/03/08

分享：

今年全國兩會，「打拐」成為焦點議題，政府工作報告提到「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益」，全國人大常委會工作報告亦介紹，今年將修改婦女權益保障法等。

在周二（8日），最高人民法院、最高人民檢察院的工作報告，都分別提到嚴懲拐賣婦女兒童等，最高法工作報告更表示，對殘害婦女兒童、老年人等挑戰法律和倫理底線的犯罪，論罪當判死刑的，依法判處並核准死刑報告，堅決維護法治權威。

嚴懲性侵、拐賣、收買等

十三屆全國人大五次會議第二次全體會議周二上午舉行，最高人民法院院長周強向大會報告工作，提到去年最高法堅決反對家庭暴力，依法嚴懲施暴者，會同全國婦聯推動人身安全保護令落地見效，發出人身安全保護令3356份，全面加強婦女兒童權益保護。

至於2022年工作安排，當中包括保障民生權益，加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護。嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，強化對被拐賣婦女兒童的司法保障。

而據最高人民檢察院檢察長張軍，2000年至2021年，檢察機關起訴拐賣婦女兒童犯罪從1.4萬人降至1100多人，年均下降11.4%；起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪由155人增至328人。貫徹《中國反對拐賣人口行動計劃》，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴；對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決從嚴懲治。而今年工作，亦包括從嚴追訴侵害婦女兒童權利犯罪。

值得一提的是，早前徐州八孩母親事件，引發社會關注拐賣婦女兒童犯罪，多名人大代表、政協委員都關注這個議題並提出建議。

【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死

徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死
2022/03/03
【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死
徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動
2022/03/02
徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動
陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查
2022/03/02
陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查
官方通報揭江蘇八孩母遭二次拐賣 民政辦違規辦結婚登記
2022/02/23
官方通報揭江蘇八孩母遭二次拐賣 民政辦違規辦結婚登記
江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）
2022/02/23
江蘇通報「八孩母親」事件：問責17名官員 強調嚴打拐賣婦女（多圖）

你可能感興趣

【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死
19:38 2022/03/03
【兩會2022】聚焦打擊拐賣婦女兒童 政協委員倡收買最高判死
徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動
15:39 2022/03/02
徐州八孩母親事件後 公安部開展打擊拐賣婦女兒童行動
陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查
11:19 2022/03/02
陝西又曝涉拐賣「鐵籠女」事件 涉事男囚妻賣女兒已被帶走調查
罪行 人權 人口 人大政協兩會 經濟

下一篇文章

【兩會2022】人大代表呼籲安樂死合法化 惠及不治之症患者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台中住宅大樓起火釀6死6傷 消防：頂樓加蓋悶燒火場形同「焗爐」
台中住宅大樓起火釀6死6傷 消防：頂樓加蓋悶燒火場形同「焗爐」
發改委：今年將重點解決製造業芯片短缺問題
發改委：今年將重點解決製造業芯片短缺問題
【內地疫情】昨增214宗本土確診創逾兩年新高 廣東佔69宗
【內地疫情】昨增214宗本土確診創逾兩年新高 廣東佔69宗
【兩會2022】富豪移民稅收徵管存漏洞 人大代表建議徵棄籍稅
【兩會2022】富豪移民稅收徵管存漏洞 人大代表建議徵棄籍稅
【兩會2022】有人大代表建議：全面禁未成年人玩網絡遊戲
【兩會2022】有人大代表建議：全面禁未成年人玩網絡遊戲
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款