【兩會2022】政協委員提「學英語不如學音體美」惹議 網民這樣說

全國兩會之際，全國政協委員許進指出，雖然國家越來越國際化，但90%以上的工作人員在日常生活中用不上英語；與其讓孩子學習英語，不如學習音樂、體育、美術這種對健康成長有好處的知識。這說法引起熱議，有網民認為英語有助認識世界，不必走極端。

花大量時間學習、日常工作用不上 認為「 得不償失」

許進（上圖）接受人民政協報採訪時表示，英語只是一個工具性的知識，在一般需求的情況下完全可以用人工智能來替代。花費大量的時間去學習一門工具性的知識，且在日常工作中用不上，他覺得有點兒得不償失。不如把這個時間，交給孩子去學習音體美這種對身體、對健康成長有好處的知識。

內地網民反應：

按同樣的理論，音樂美術豈不是95%以上都用不到？千萬別走極端 呃我想說英語不只是工具，它為我們提供了認識更廣闊世界的方式，同樣音體美也是如此，不必走極端 90%的人似乎也用不到初二以上的數學。將近100%人都用不到文言文 是不是退休太閒了？沒事幹 程序員表示英語太有用了

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許進曾建議，在義務教育階段，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課，解決音樂、體育和美術「三小科」等素質教育課程佔比偏低的問題，培養學生的獨立思考能力、實踐能力和創新能力，促進學生全面發展。

事實上，早年曾有關於英語科的爭論。內地教育部前發言人、語文出版社社長王旭明早於2013年在微博發文，提出「取消小學英語課，增加國學教育，取締社會少兒英語班，解放孩子，救救漢語！」有關言論引起社會各界的爭論。

北大教授梁建章稱，取消英語學科，將有想不到的「副作用」。從另一個角度來看，有很多行業都對英語有不同的要求，再高端一點的崗位更可能會要求工作人員的英語能力，呼籲取消英語的家長，或沒考慮學生的以後。而且若取消英語，將會有很多寒門學子，沒有額外學習英語的機會，在以後與同齡人競爭的時候，或許就會少一個籌碼。這樣是不利於學生就業，尤其是家境貧窮，希望通過學習來改變自己命運的學生。

責任編輯：易燕丹

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