內地專家張伯禮談香港疫情 倡嚴格隔離管控、大膽用中醫藥

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，全國人大代表、中國工程院院士張伯禮認為，當前應對香港疫情的重點應放在嚴格隔離管控與重症患者集中救治，又建議要大膽地使用中醫藥。

張伯禮近日受訪時稱，目前香港每天新增的死亡病例數比較多，其中不少死亡患者是安老院的長者，當務之急是要控制疫情整體蔓延，盡快降低死亡率。

有基礎病高齡患者須送院 輕症要自覺隔離

他說，根據以往經驗，對於老年患者，即使剛感染新冠病毒時症狀並不太重，也要做到「先症而治，截斷病勢」，對香港本輪疫情中有基礎病的高齡患者，一定要送到醫院密切觀測、積極救治，避免其病勢轉重。

而為盡快控制住香港此輪疫情，張伯禮建議首先要做好患者嚴格隔離工作，這也是建立方艙醫院的意義所在。輕型患者要自覺隔離，特別是要與家屬分開。沒有隔離條件的輕型、普通型患者一定要到方艙醫院接受初步治療，至少能與家人和社區隔離開、避免傳染給他人。

至於重症患者，一定要集中救治，他強調集中患者、醫生、資源、救治，可以降低患者的死亡率，是兩年多來抗疫總結出的有效經驗。

中藥對改善病情有優勢

目前擔任天津中醫藥大學名譽校長、中國中醫科學院名譽院長的張伯禮，亦建議要大膽地使用中醫藥應對此次疫情。

他認為，中藥在改善患者病情症狀，控制轉重率、降低死亡率、防止後遺症等方面都顯示出一定優勢。而中藥早期介入、全程參與，能夠對預防、治療和康復起到很好的效果。

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他又表示，目前的研究成果顯示，中藥是通過多種藥效組分作用在多個靶點上對新冠肺炎進行綜合治療，主要的作用是免疫調節，抑制免疫炎症過度活化、抑制炎症風暴的出現，同時還有保護臟器減輕損傷的作用。

責任編輯：林佩怡

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