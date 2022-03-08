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王亞平在太空站發婦女節祝福：願女性在星空採擷最璀璨的星

社會熱點 17:12 2022/03/08

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適逢國際婦女節，應聯合國（日內瓦）廣播電視中心邀請，正在太空執行飛行任務的中國航天員王亞平日前錄製短片，在空間站（又稱太空站）向全球女性致以節日祝福，寄語「每一位女同胞在自己的星空中，為所愛的生活和事業采擷最璀璨的星」。

王亞平在短片致辭中說，太空從不會因為女性的到來就改變它的環境、降低它的門檻。大量飛行數據表明，兩性在太空中的適應能力和工作能力並無明顯差異，女性可以高標準地完成與男性航天員同樣的訓練、考核。而且，女性很多生理、心理特征能在太空中發揮優勢，和男性航天員形成互補，對於成功完成狹小空間長期駐留任務帶來的挑戰非常有幫助。

王亞平指出，隨著航天技術的進步和商業航天的發展，女性參加太空飛行已經變得越來越普遍。希望所有懷揣太空夢想的女孩守護好自己走向星辰大海的願景。另強調，儘管國籍、民族、職業各不相同，但全世界的女性都在通過自己的努力，使這個世界充滿活力、更加和諧溫馨。

她表示，會一直堅持自己所熱愛的航天事業，用自己的正能量去吸引下一代愛上飛行、愛上航天，激勵更多女性進入科技行業。越來越多的女性參與到載人航天飛行任務中，對於今後人類大規模、長期探索太空將產生非常重要的意義。

責任編輯：易燕丹

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