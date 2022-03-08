  • 21°C
香港時間 : 2022308日 (二) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外交部再次提醒在烏克蘭的中國公民盡快撤離

社會熱點 15:19 2022/03/08

分享：

據中國外交部領事司微信公眾號消息，外交部和中國駐烏克蘭使領館提醒尚在當地的中國公民盡快撤離。中國公民如堅持留烏，請務必註意安全，加強防範和應急準備。

據南方都市報此前報道，2月28日淩晨，駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉表示，大使館正努力為在烏中國公民尋找多渠道、更安全和快速的離境途徑。在使館方面協調下，與烏克蘭相鄰的摩爾多瓦、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等國家對自烏入境的中國人臨時免簽。

2月28日晚，中國駐烏克蘭大使館大使範先榮與使館工作人員，為首批200名乘坐大巴從基輔市撤離的中國留學生送行。丁建偉表示，接下來將繼續推進分批撤離工作。

中國首批2架自烏克蘭撤僑包機4日飛往羅馬尼亞首都

【烏克蘭局勢】外交部：逾3千中國公民安全轉到烏周邊國家

【烏克蘭局勢】華人乘使館車隊撤離 全程由烏警車護航

3月7日，國務委員兼外交部長王毅在兩會記者會上介紹，在撤僑行動中，駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館外交人員多次深入火線，為中國公民撤離打開安全通道。中國在烏克蘭各個鄰國的使館也晝夜運轉，全力安置轉運同胞。

中國赴烏克蘭撤僑首班機飛抵杭州

據中國駐烏克蘭大使館3月7日淩晨消息，目前，在烏克蘭的中國同胞絕大部分已撤離。

3月8日，外交部領事司再發提醒，當前，烏克蘭緊張形勢還在升級，不安全、不確定因素增多。外交部和中國駐烏克蘭使領館提醒尚在當地的中國公民盡快撤離。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭局勢】2名中國留學生遭炮擊身亡？中使館：假消息
2022/03/05
【烏克蘭局勢】2名中國留學生遭炮擊身亡？中使館：假消息
王毅與布林肯通話 談台灣問題及烏克蘭局勢
2022/03/06
王毅與布林肯通話 談台灣問題及烏克蘭局勢
【烏克蘭局勢】布林肯再呼籲北京公開譴責俄羅斯
2022/03/07
【烏克蘭局勢】布林肯再呼籲北京公開譴責俄羅斯
【兩會2022】王毅解答外交政策 談中俄、中美、台海及烏克蘭危機（附直播回顧）
2022/03/07
【兩會2022】王毅解答外交政策 談中俄、中美、台海及烏克蘭危機（附直播回顧）
【兩會2022】王毅談化解烏克蘭危機 提堅持對話等4點主張
2022/03/07
【兩會2022】王毅談化解烏克蘭危機 提堅持對話等4點主張

你可能感興趣

【烏克蘭局勢】2名中國留學生遭炮擊身亡？中使館：假消息
14:44 2022/03/05
【烏克蘭局勢】2名中國留學生遭炮擊身亡？中使館：假消息
王毅與布林肯通話 談台灣問題及烏克蘭局勢
14:46 2022/03/06
王毅與布林肯通話 談台灣問題及烏克蘭局勢
【烏克蘭局勢】布林肯再呼籲北京公開譴責俄羅斯
10:23 2022/03/07
【烏克蘭局勢】布林肯再呼籲北京公開譴責俄羅斯
基輔 王毅 外交 烏克蘭 中國外交部 中國

下一篇文章

【兩會2022】政協委員提「學英語不如學音體美」惹議 網民這樣說
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2022】富豪移民稅收徵管存漏洞 人大代表建議徵棄籍稅
【兩會2022】富豪移民稅收徵管存漏洞 人大代表建議徵棄籍稅
發改委：今年將重點解決製造業芯片短缺問題
發改委：今年將重點解決製造業芯片短缺問題
【內地疫情】昨增214宗本土確診創逾兩年新高 廣東佔69宗
【內地疫情】昨增214宗本土確診創逾兩年新高 廣東佔69宗
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
2021年冬天是最後一個疫情寒冬？中疾控主任高福：為時尚早
【兩會2022】有人大代表建議：全面禁未成年人玩網絡遊戲
【兩會2022】有人大代表建議：全面禁未成年人玩網絡遊戲
台中住宅大樓起火釀6死6傷 消防：頂樓加蓋悶燒火場形同「焗爐」
台中住宅大樓起火釀6死6傷 消防：頂樓加蓋悶燒火場形同「焗爐」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款