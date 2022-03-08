外交部再次提醒在烏克蘭的中國公民盡快撤離

據中國外交部領事司微信公眾號消息，外交部和中國駐烏克蘭使領館提醒尚在當地的中國公民盡快撤離。中國公民如堅持留烏，請務必註意安全，加強防範和應急準備。

據南方都市報此前報道，2月28日淩晨，駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉表示，大使館正努力為在烏中國公民尋找多渠道、更安全和快速的離境途徑。在使館方面協調下，與烏克蘭相鄰的摩爾多瓦、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等國家對自烏入境的中國人臨時免簽。

2月28日晚，中國駐烏克蘭大使館大使範先榮與使館工作人員，為首批200名乘坐大巴從基輔市撤離的中國留學生送行。丁建偉表示，接下來將繼續推進分批撤離工作。

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3月7日，國務委員兼外交部長王毅在兩會記者會上介紹，在撤僑行動中，駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館外交人員多次深入火線，為中國公民撤離打開安全通道。中國在烏克蘭各個鄰國的使館也晝夜運轉，全力安置轉運同胞。

▲ 中國赴烏克蘭撤僑首班機飛抵杭州

據中國駐烏克蘭大使館3月7日淩晨消息，目前，在烏克蘭的中國同胞絕大部分已撤離。

3月8日，外交部領事司再發提醒，當前，烏克蘭緊張形勢還在升級，不安全、不確定因素增多。外交部和中國駐烏克蘭使領館提醒尚在當地的中國公民盡快撤離。

責任編輯：李冰琪