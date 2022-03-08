​​​​​​​俄烏局勢下通脹擔憂加劇 滬指收跌2.35%失守3300點

內地股市周二（8日）繼續下挫，上證綜合指數收跌2.35%，失守3300點。

分析指出，俄烏談判幾無進展，俄羅斯和西方之間的能源戰擔憂亦加劇，原油等大宗商品暴漲，引發市場通脹擔憂壓制風險情緒。

逾4000股下跌

A股三大指數早段震盪走低，滬指一度跌2.5%至近16個月低點。截至收市，滬市報3293.53點，跌2.35%；深證成證報12244.5點，跌2.62%。創業板指全日跌1.8%，收報2582.99點。

滬深兩市成交總額11099億元（人民幣，下同），較前一交易日增加853億，連續第4個交易日超過1萬億元。北向資金3月8日合計淨流出86.99億元。

兩市近4200隻個股下跌。板塊方面，行業板塊幾乎全線下跌，醫藥商業、中藥、能源金屬、醫療器械、煤炭等領跌。

南華期貨股指期貨分析師張思儀表示，全球市場原油等大宗商品暴漲，引發A股市場對通脹的擔憂，這或導致企業生產經營成本上升，盈利預期下降，也擔憂穩增長的政策目標在全球通脹壓力高企下，能否較好完成。

市場恐慌未完全釋放 料短期大市繼續調整

此外，她指近日全球股市插水，也加大A股市場的恐慌情緒。當前市場恐慌情緒尚未完全釋放，股指料短期內或繼續調整。

彭博則分析，俄烏局勢繼續演變，歐盟成員國對制裁俄羅斯石油貿易仍有分歧，同時俄羅斯威脅要切斷向歐洲輸送的天然氣。大宗品價格飆升，油價攀上10年高點，加劇對全球通脹的擔憂。另中國各地疫情反覆，也為國內經濟和市場走勢帶來不確定性。

內地周三（9日）將公布通脹數據。路透綜合約36家機構預估中值顯示，豬價疲軟、春節錯位壓低部分服務價格，中國2月CPI增幅按年料持穩於上月的0.9%；PPI按年漲幅則進一步回落至8.7%，回落幅度有所放緩。

【烏克蘭局勢】王毅：升級制裁會使局勢更複雜 要鼓勵俄烏和談

中國外貿「開門穩」 惟出口料逐步放緩 俄烏衝突添變數

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁