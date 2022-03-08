歐美撤出俄羅斯市場後 中國科技企業正權衡機會？

愈來愈多歐美企業宣布停止俄羅斯業務，美媒指，這給了中國科技公司填補市場空白的機會，但面對物流、金融和法律方面的障礙，要做到這點並不容易。

《華爾街日報》（WSJ）指，智能手機製造商蘋果、三星，電腦製造商惠普、戴爾，以及電信設備生產商愛立信，先後決定在俄羅斯暫停銷售，美國及其盟友實施的廣泛制裁，正促使企業重新審視與俄羅斯的商業關係。然而，中國科技巨頭仍保持沉默，無跡象表明它們退出當地市場。

近幾十年來，許多中科企在俄羅斯建立了牢固的商業關係，在一些科技產品市場佔據了40%以上的份額。這些企業通常追隨北京的立場，後者宣布反對制裁。

盡管以全球標準衡量，俄羅斯科技市場規模較小，僅佔全球智能手機和個人電腦發貨量2%左右，但它卻是歐洲最大的手機市場，也是西方品牌與中國競爭對手激烈爭奪頭把交椅的科技戰場，例如小米集團就是當地第二大手機銷售商，排在三星之後；聯想集團是當地上第二大個人電腦銷售商，僅次於惠普。

機會大，風險也大

「這是一個巨大的契機。」Counterpoint分析師Tarun Pathak向該報指，同時要擴大在俄銷售，這些企業會面臨更多障礙，眼下的情況正變得有點棘手，包括俄羅斯國內物流混亂、金融制裁使付款更複雜，還可能違反美國及盟國不斷變化且極為複雜的出口管制規定，無意中觸犯並招致處罰。

龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）一份研究報告指，中國公司違反制裁導致的損失會遠遠大於所得，對大多數中國企業來說，俄羅斯市場太小，不值得冒被切斷與發達市場聯繫或自己受到制裁的風險。投資諮詢公司BDA China董事長Duncan Clark指，中國企業不會想面對未付發票、重大的物流挑戰。

報道又指，美國禁止向制裁名單上的俄羅斯實體出口採用美國技術製造的產品，是在仿效2020年對華為成功實施的制裁。由於美國的設備和軟體廣泛存在於高科技供應鏈中，當時美國對華為的制裁生效後，全球各國公司，即使是中資公司，都被迫停止向華為銷售產品。

【烏克蘭局勢】王毅：升級制裁會使局勢更複雜 要鼓勵俄烏和談

【烏克蘭局勢】布林肯再呼籲北京公開譴責俄羅斯

胡錫進：俄羅斯若在戰爭中失利 恐爆發顏色革命

北京冬殘奧明開幕 俄羅斯及白俄運動員將不能參加（更新版）

責任編輯：陳建錫