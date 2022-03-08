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【內地疫情】北京增7宗本土確診 有時空軌跡交集風險人員居家觀察

社會熱點 17:02 2022/03/08

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全國兩會召開之際，北京昨日（7日）至今日（8日）下午4時，北京新增7宗本土新冠肺炎確診病例，其中海淀區3宗、朝陽區4宗。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，要對確診病例立即開展流調，查清並公布病例活動軌跡，第一時間鎖定風險點和人員，有時空軌跡交集的風險人員居家觀察，確保全部管控到位。

北京新增的7宗病例，有4宗為一家庭聚集性疫情，有患者上月底由外省返京。另有1對夫婦確診，其中丈夫上月底亦曾到外省出差。還有1名患者在海淀區北三環西路43號中航廣場工作，前日（6日）出現發燒、喉嚨痛等症狀。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，當前全球疫情持續高發，國內本土疫情多點散發，局部出現聚集性疫情，北京市疫情防控形勢嚴峻複雜，要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，強化落實「四方責任」，嚴格進京管理。各單位要嚴格落實各項防控措施，嚴控各類社會機構在京舉辦跨省區市會議、培訓等活動，建議採用視像形式遠程參加。又呼籲近期非必要不出京。

至於進返京人員，在持48小時內核酸檢測陰性證明和北京健康寶綠碼的基礎上，需在抵京後72小時內再一次核酸檢測。

【內地疫情】昨本土新增175確診、330無症狀感染 涉16省區市

責任編輯：林佩怡

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