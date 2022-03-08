習近平與德法首腦通話 願同歐方協調推動俄烏和談（更新版）

俄烏戰局緊張之際，國家主席習近平今日（8日）下午在北京與法國總統馬克龍、德國總理肖爾茨舉行視像峰會，重點就當地局勢交換意見。習指， 中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜，當務之急是是避免局勢升級，甚至失控。各方要共同支持俄烏和談，保持最大限度克制，各國合理安全關切都應該得到重視。

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習近平指， 當今世界百年變局和世紀疫情交織，帶來很多全球性挑戰，需要全球性合作。中歐在謀和平、求發展、促合作方面有很多共同語言。我們要拿出擔當，為動盪變化的世界注入更多穩定性和確定性。 雙方要加強對話，堅持合作，推動中歐關係行穩致遠。 中國的發展將為中歐合作帶來更大空間。

烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。中方主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。 當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。

習近平讚賞法德兩國為斡旋烏克蘭局勢所作努力，稱中方願同法、德和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。

習：要共同支持俄烏談出和平

對於如何化解危機，習近平指，要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難談下去，談出結果、談出和平。中方 要呼籲保持最大限度克制，防止出現大規模人道主義危機。 中方提出了關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，願向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助。各方 要一起努力減少危機造成的負面影響。 有關製裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。

同時，要積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。 中方支持法德兩國從歐洲自身利益出發，為歐洲持久安全著想，堅持戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。 中方也樂見歐俄美及北約開展平等對話。

馬克龍、肖爾茨分別發表對當前烏克蘭局勢的看法和立場，表示歐洲正面臨二戰以來最嚴重危機，法德支持通過談判解決問題，給和平一個機會。感謝中方提出人道主義局勢倡議，願同中方加強溝通協調，勸和促談，避免局勢進一步升級，產生更嚴重人道主義危機。

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責任編輯：陳建錫