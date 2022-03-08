澳洲擬斥資逾100億澳元 建核潛艇基地應對「中俄威脅」

澳洲總理莫里森宣布，將投入超過100億澳元（約580億港元），計劃在澳洲東海岸建設一個新的海軍基地，作為未來澳英美三方安全聯盟（AUKUS）協助建造的核動力潛艇的母港，同時為美國核潛艇提供補給和維護服務，增強兩國在印太地區的能力，以應對所謂「中俄威脅」。

綜合澳洲廣播公司和《華爾街日報》報道，莫里森周一（7日）在視像演說中表示，澳洲目前所處的國安情勢是過去80年以來最險峻，中俄試圖聯手重構國際秩序，建立一個缺乏原則、責任和透明度的利益交換世界。

莫里森指，將投入超過100億澳元（約580億港元）用於建造基礎設施以容納新的潛艇，包括新的東海岸基地，以進一步增強國防實力。

據悉，該核潛艇基地將是自1990年代於北部達爾文郊區興建羅伯遜營區以來，澳洲最大型的國防基地工程，將成為未來幾十年澳洲在AUKUS中獲得的核潛艇的母港。澳洲政府已選定3個可能地點，均位於澳洲東部，分別為昆士蘭州（Queensland）的布里斯班（Brisbane）、新南威爾斯州的紐卡素港（Port of Newcastle）及肯布拉港（Port Kembla）。

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目前，澳洲政府已經在西海岸建立了一個海軍基地，該基地擁有其現有的潛艇艦隊。莫里森表示，即使新的潛艇基地建成，舊有的軍港仍會繼續運作，「在東海岸建立第二個海軍基地，將會增強我們的戰略威攝能力，在作戰、訓練、人員都有顯著優勢。」

不過，有評論人士認為，莫裡森在此時宣布擬建造新潛艇基地，目的是挽回有所下降的民調支持率，為即將在5月舉行的大選爭取連任造勢。《華爾街日報》稱，莫裡森一直試圖將自己在國家安全問題上的強硬姿態，作為競選的一個「賣點」，上任三年多以來，他亦對中國採取強硬的立場。

此前，中國外交部發言人趙立堅表示，中方已多次表達對美英澳宣布在三方安全伙伴關係框架下開展核潛艇合作的嚴重關切和堅決反對。美英澳無視國際社會關切，執意推進核潛艇合作，充分暴露了他們在防擴散問題上的雙重標准，這將為解決包括伊朗核、朝鮮核等地區核熱點問題帶來深遠的負面影響。相關合作還可能打開潘多拉魔盒，引發其他無核武器國家起而效尤，嚴重損害國際核不擴散體系。

責任編輯：易燕丹

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