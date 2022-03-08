【兩會2022】中國探月工程第四期開始全面實施 未來爭取在月球裝WiFi

據科技日報報道，全國政協常委、中國探月工程總設計師吳偉仁在兩會期間介紹，中國探月工程四期去年年底正式通過立項審批，開始進入全面實施階段。中國擬於2049年實現太陽系邊際探測。

國務院新聞辦公室發布《2021中國的航天》白皮書。發布會透露，「十四五」期間，中國要啟動一批新的航天重大工程，其中就包括探月工程四期。

整個四期的目標，吳偉仁表示，探月工程四期計劃在月球南極進行幾次著陸，著陸過后計劃在月球南極建一個月球科研站的基本型。

探月工程四期將分三步實施，計劃在2030年之前發射嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號，目前研制工作進展比較順利。

其中，嫦娥六號計劃在月球極區進行採樣返回，爭取從月球極區採集一公斤到兩公斤樣品回地球。這個任務，在他看來，難度大也價值大。

▲ 中國探月工程第四期開始全面實施 未來爭取在月球裝WiFi

吳偉仁：爭取在2035年之前把國際月球科研站建成

吳偉仁介紹，探月工程四期幾次任務的實施將為國際月球科研站的建設打下基礎。先建一個基本型科研站，之后逐步進行完善。希望在2030年后繼續實施幾次任務，爭取在2035年之前把國際月球科研站建成，建成后就可以長期運行。

根據吳偉仁的設想，未來的國際月球科研站上，多個巡視器、著陸器和飛躍器在月球表面連續協調地工作，而且有指揮中樞指揮其一起協同工作。另外，他還設想，可能要在月球上建立月球通信網絡，比如說在月球上設立WiFi，這樣就可以保障通信系統指揮暢通，保障各種著陸器、巡視器等的分工協作，還可以在月球科研站進行月球資源的開採開發和原位科學研究。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★