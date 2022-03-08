【兩會2022】保障單身女性生育話題熱議 專家怎樣看？ 

全國兩會正在舉行，有全國人大代表、全國政協委員熱議保障單身女性生育權益，有專家建議，有序推進非婚生子女生母，享受與婚生子女生母一樣的生育待遇。

全國人大代表黃細花早前建議，保障單身女性生育權，指隨著女性教育和職業發展水平的提高，中國城市裡的大齡未婚女性越來越多，其中不乏有能力和意願去獨立撫養孩子的未婚女性。為此，國家衛健委、婦聯應出台政策允許單身女性享有與已婚女性一樣的生育權利和福利。

另外，全國政協委員，農工黨中央委員花亞偉亦建議全社會，以更加包容的態度對待未婚生育，逐步完善相關法律政策，滿足大齡單身女性的生育意願，保障其生育權利，對其生育的孩子在落戶、就學、就醫等方面一視同仁。並修訂計劃生育法律法規，允許年滿30歲以上的未婚女性生育一胎，且享受合法生育的產假、生育保險等一切權利。

有利提高生育率

據「第一財經」報道，單身生育、非婚生育，即指女性不打算結婚，但依然想要孩子。其中，一部分大齡女性群體，由於各種原因，找不到理想結婚對象無法走入婚姻。但她們經濟條件不錯，有獨立撫養孩子的能力和意願。

報道指出，這群體生育意願很強烈，釋放這部分群體的生育意願，也有利提高人口出生率。

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據了解，在非婚生子女權利方面，民法典第1071條規定，非婚生子女享有與婚生子女同等的權利，任何組織或者個人不得加以危害和歧視。不直接撫養非婚生子女的生父或者生母，應當負擔未成年子女或者不能獨立生活的成年子女的撫養費。

報道引述人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整， 這一條規定了非婚生子女應該享有的權益，以及其生父和生母應該承擔的責任。而非婚生子女享有與婚生子女同等的權利，那麼非婚生子女的父母是否享有與婚生子女父母同等的權利呢？

倡有序推進一視同仁生育待遇

董玉整說，當前廣受關注的是非婚生子女父母，尤其是非婚生子女的生母有關生育的各項權益和政策保障，例如是否可以享受產假等一系列有關生育的假期保障，是否可以享受生育保險、生育津貼等。

另女性或面臨職場難關。在廣東一家國企工作的李女士說，目前所在企業的計生管理仍很嚴格，非婚生育屬違反計劃生育，若違反計劃生育會被辭退。

董玉整建議，解決女性單身生育問題，應在堅持依法治國原則基礎上，進一步深化落實男女平等基本國策，改善生育政策，完善三孩配套支持措施，有序有效推進非婚生子女的生母享受與婚生子女的生母一樣的生育待遇。但要注意防範伴隨的社會風險，要維護婚姻制度的嚴肅性、法制性。其次，對非婚生子女生母及其孩子的社會地位和形象塑造，要合情合理地引導，避免他們被另眼看待。而在父親缺位的情況下，亦切實注意孩子的生活保障和教育成長。

責任編輯：林佩怡

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