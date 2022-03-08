人行：2021年槓桿率為272.5% 回到基本穩定的軌道

中國人民銀行指出，2017年以來中國宏觀槓桿率年均增長約4.8個百分點，增幅總體穩定。2021年槓桿率為272.5%，回到基本穩定的軌道，預計2022年增幅保持基本穩定，為未來金融體系繼續加大對實體經濟的支持創造了政策空間。

為繼續加大支持實體經濟 創造政策空間

人行新聞稿指出，從國際上看，與主要經濟體相比，疫情以來中國槓桿率增幅相對可控，以相對較少的債務增量支持經濟較快恢復增長。 2021年以來，中國疫情防控得力、經濟穩步恢復、宏觀政策有效等因素共同推動宏觀槓桿率回到基本穩定的軌道，為加大政策跨週期調節力度、進一步加強對實體經濟的支持創造了空間。

人行指出，宏觀槓桿率是指一國總債務與國內生產總值（GDP）之比。2017年以來中國宏觀槓桿率增幅總體穩定，2020年疫情暴發後，槓桿率階段性上升至280.2%。 2021年回到272.5%。

與主要經濟體相比，疫情以來我國槓桿率增幅相對可控。國際清算銀行（BIS）最新數據顯示，2021年三季度末美國（281.1%）、日本（416.8%）、歐元區（282.1%）槓桿率分別比2019年末高26.0、36.4和25.0個百分點。同期中國槓桿率比2019年末高19.1個百分點（275.1%），增幅比美、日、歐元區分別低6.9、17.3和5.9個百分點，增幅相對而言並不算高。

人行：將向中央財政上繳結存利潤逾1萬億元

此外，人行並表示，按照中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，今年依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元人民幣，主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。

人行表示，結存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字；依法向中央財政上繳結存利潤，不會造成財政向央行透支。「結存利潤按月均衡上繳，人民銀行資產負債表規模保持穩定。」

財政部官網回應稱，今年安排特定國有金融機構和專營機構上繳了2021年以前形成的部分結存利潤，其中包括中國煙草總公司、中投公司等，人民銀行也是上繳單位之一。財政部今年的預算報告顯示，今年這部分上繳利潤將達1.65萬億元。

中國總理李克強在今年政府工作報告中提到，今年GDP增長5.5%左右，赤字率擬按2.8%左右安排，比去年有所下調。預計今年財政收入繼續增長，加之特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，支出規模比去年擴大2萬億元以上，可用財力明顯增加。

責任編輯：蒯宇澄

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