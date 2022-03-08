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Q房網擬關停上海所有門店 員工據報總部維權討薪

經濟脈搏 21:56 2022/03/08

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內地樓市「寒冬」持續，房地產中介Q房網宣布，為防止經營虧損進一步擴大，擬關停上海所有門店。目前，據報有部分員工正在上海總部維權討薪。

澎湃新聞報道，Q房網在公司內部發布通知稱，針對上海雲房數據服務有限公司持續虧損、無力維持正常經營的現狀，為防止經營虧損進一步擴大，最大限度保障員工權益，擬定《上海雲房數據服務有限公司歇業實施方案》（草案）。

據報以「賬上沒錢」為由 拖欠部分員工佣金

實施方案顯示，即日起，上海雲房總部除保留必要的後台人員和清欠專員外，督促其他員工限期辦理離職手續；上海雲房門店所有業務一律暫停；正在推進過程中的存量業務可以繼續完成，或可與客戶協商一致後無條件解約。

工商信息顯示，上海雲房數據服務有限公司由深圳市雲房網絡科技有限公司（深圳雲房）100%持有，深圳雲房旗下擁有「Q房網」這一品牌。

據Q房網內部員工反映，Q房網以「賬上沒錢」為由，拖欠上海區域業務員及區董等管理層2021年部分佣金及2022年應發佣金。目前，前述部分員工正在上海總部維權討薪。

鼓勵現有團隊以加盟模式參與運營

在此情況下，Q房網在上述《實施方案》中也提出了一條解決方案，即鼓勵上海雲房現有團隊以加盟模式參與Q房網品牌在上海地區的運營。

方案顯示，上海現有管理層和經紀人團隊可自由組建合作團隊組建新公司作為加盟方，單個個人也可以作為加盟方，自由選擇可以加盟的門店；加盟商自籌資金，與自由選定的現有門店房東續簽門店租約；加盟商與集團本部簽訂《加盟協議》；自加盟協議簽訂之日起，加盟商在授權範圍內，以Q房網品牌開展相關業務，自主經營加盟門店、自擔風險、自負盈虧。

據Q房網內部員工介紹，Q房網此前在上海的門店共計約40餘家，近半個月來已相繼關停20多家門店。

官網顯示，Q房網是一家以O2O模式為核心、以房地產交易為主營業務的房地產互聯網平台，業務佈局涵蓋新房、二手房、租房等模塊。其總部位於深圳，此前曾在北京、東莞、佛山、廣州、杭州、合肥、江門、南京、青島、上海、惠州、蘇州、武漢、揚州、珠海、中山等地佈局。

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責任編輯：蒯宇澄

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