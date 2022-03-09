中國2月CPI按年上漲0.9%符預期 PPI漲8.8%創8個月低

中國最新通脹數據出爐。國家統計局周三（9日）公布，2月全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.9%，漲幅與上月相同，符合預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲8.8%，略高過預期，但漲幅比上月回落0.3個百分點，並創8個月新低。

據國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，受春節因素和國際能源價格波動等共同影響，2月CPI按月漲幅略有擴大，按年漲幅總體平穩。而受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI按月由降轉漲，按年漲幅回落。

能源價格上漲 豬肉價格續降

2月CPI按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格上漲1.4% ，漲幅與上月相同；受春節因素影響，鮮菜、水產品和鮮果價格都有上漲，豬肉和雞蛋供應充足，價格分別下降4.6%和3.7%。

非食品價格則按月上漲0.4%，漲幅擴大0.2個百分點，其中工業消費品價格由持平轉為上漲0.8% ，主要是能源價格上漲帶動。服務價格由上月上漲0.3%轉為持平，而節後務工人員陸續返城，服務供給增加，家政服務和母嬰護理服務價格。

按年看，2月CPI上漲0.9% ，漲幅與上月相同。其中食品價格下降3.9% ，降幅比上月擴大0.1百分點；其中豬肉價格降42.5% ，降幅比上月擴大0.9個百分點，鮮果、食用植物油和水產品價格漲幅均有回落。非食品價格上漲2.1% ，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

核心CPI按年漲幅回落0.1個百分點

據測算，2月CPI的0.9%按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-0.1個百分點，新漲價影響約為1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.1% ，漲幅比上月回落0.1個百分點。

PPI方面，按月看由上月下降0.2%轉為上漲0.5%。其中，生產資料價格由下降0.2%轉為上漲0.7%，生活資料價格由持平轉為上漲0.1%。國際原油價格大幅上漲，帶動國內石油相關行業價格上行，其中石油開採價格上漲13.5%。

按年看，PPI上漲8.8% ，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，生產資料價格上漲11.4% ，漲幅回落0.4個百分點，生活資料價格上漲0.9% ，漲幅擴大0.1個百分點。主要行業中，煤炭開採和洗選業等價格漲幅回落，石油和天然氣開採業上漲41.9% ，擴大3.7個百分點，電力熱力生產和供應業上漲8.5% ，擴大0.8個百分點。

據測算，去年價格變動的翹尾影響約為8.4個百分點，新漲價影響約為0.4個百分點。

責任編輯：林佩怡

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