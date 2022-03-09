美中情局局長：不應低估習近平在台灣問題上的決心

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）周二（8日）表示，中國似乎對俄羅斯入侵烏克蘭以來所面臨的困難感到不安，但不應低估中國國家主席習近平在台灣問題上的決心。

伯恩斯在出席眾議院情報委員會關於全球威脅的年度聽證會時，對於俄羅斯在入侵烏克蘭後受挫及西方國家制裁，認為中國某種程度感到驚訝及不安，但不應低估習近平及中國領導層在台灣問題上的決心。

但他相信，俄烏局勢對北京在台灣問題上的算盤產生了影響，美國將繼續認真關注。

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另外，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）被問及對俄羅斯的制裁，是否讓中國更加卻步。她表示，歐洲與美國制裁的影響，對中國評估局勢至關重要。

美國國防情報局局長Scott Berrier則強調，台灣和烏克蘭是完全不同的兩件事，認為美國在太平洋的威懾姿態讓一切都非常不同，指北京正在非常、非常仔細地關注事態發展。

王毅：台灣前途希望在於實現國家統一

中國國務委員兼外長王毅日前表示，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。

他又稱，台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的「空頭支票」。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台製華」注定失敗，台灣終會回到祖國的懷抱。

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責任編輯：林佩怡

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