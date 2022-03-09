【內地疫情】昨新增555宗本土感染 吉林174宗佔最多

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增555宗本土感染病例，包括233宗確診和322宗無症狀感染，是連續3日單日感染個案超過500宗。本土病例以吉林省為最多，有94宗確診和65宗無症狀感染，涉及吉林市、長春市、延邊州等地。

據國家衛健委通報，昨日新增337宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔233宗，其中吉林省最多有94宗，病例分布為吉林市73宗、長春市12宗、延邊朝鮮族自治州9宗。山東亦有59宗本土確診，病例主要集中在青島有55宗。其餘病例分布在陝西、天津、廣東、北京、上海等13個省市。

無症狀感染者方面，昨日新增399宗感染個案，322宗屬本土病例。其中，山東106宗，主要集中在青島有93宗；吉林80宗，上海62宗，雲南24宗，廣東20宗，黑龍江14宗，江蘇、廣西、山西等亦有感染個案。

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另外，內地再錄得多宗境外輸入病例來自香港。其中廣東省過去一日新增49宗香港輸入的確診病例和無症狀感染者，涉及深圳、東莞、珠海、惠州、江門、中山等。上海方面，新增19名確診者和8名無症狀感染者來自香港。北京亦再多2宗香港輸入確診病例。

深圳口岸辦公布，深圳口岸在3月6日再檢測出21名跨境貨車司機核酸檢測陽性，感染病例分別從深圳灣、文錦渡、蓮塘、沙頭角口岸出入境。

責任編輯：易燕丹

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