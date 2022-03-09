【烏克蘭局勢】美商務部長警告 若中企助俄或面臨反制 京回應

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告，違反美國對俄羅斯出口限制的中國企業，或會被切斷生產所需的美國設備和軟件供應。

*16：42 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅周三（9日）回應稱， 制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，中方堅決反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄。

他強調， 美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，應嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方權益。 中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。

點名中芯國際

《紐約時報》報道，雷蒙多表示，美國可以讓中芯國際或任何無視美國制裁、繼續向俄羅斯提供芯片和其他先進技術的中國公司「基本上關門」。

她認為，俄羅斯肯定會向其他國家示好，以繞過制裁及出口管制。如果美國發現中芯國際這樣的公司向俄羅斯出售芯片，「我們基本上可以讓中芯國際關門，因為我們不讓他們使用我們的設備和軟件」。

報道指出，美國對俄羅斯的出口管制不僅適用於美國公司，也適用於世界上任何使用美國軟件或技術製造其產品的公司，包括許多中國公司。

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責任編輯：林佩怡

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