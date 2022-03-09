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【兩會2022】明星偷稅引關注 人大代表倡研判巨額逃稅是否入刑

社會熱點 15:22 2022/03/09

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近年來，內地知名藝人、網紅主播因偷逃稅被追繳巨額稅款、滯納金和罰款的現象，引起社會關注。全國人大代表、全國人大常委會法工委主任沈春耀，建議研判明星巨額逃稅是否入刑。

對於藝人偷逃稅，沈春耀建議嚴格執行有關法律規定，推動稅收徵收管理工作的制度化、常態化；對於稅款、罰款金額巨大，是否適用刑法有關首次查處並及時補繳的、不予追究刑事責任的條款，加強研判。

內地嚴打明星主播偷逃稅

內地近年加強對明星藝人偷逃稅、天價片酬等涉嫌違法行為進行調查，如有違法違規情況將嚴肅處理。此前，上海市稅務局第一稽查局查明女藝人鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元（人民幣，下同），偷稅達到4526.96萬元，少繳稅款2652.07萬元，經追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。

偷逃稅被罰共計2.99億 鄭爽致歉：會按時繳稅款和罰款（第二版）

曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元

國家廣電總局也表示，堅決支持稅務部門對鄭爽案件的處理決定，要求停播鄭爽已參與製作的節目。另將進一步加強演藝人員片酬規範管理，加強行業管理和隊伍教育，對違法違規的演藝人員和相關機構堅決嚴肅追責處理。

此外，網絡主播也是內地稅務部門的調查對象。當局對涉嫌偷逃稅款的網絡主播黃薇（網名：薇婭）、平榮（網名：驢嫂平榮）等人作出處罰決定。

其中，浙江省杭州市稅務局稽查局查明，薇婭在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

薇婭的微博、淘寶直播、抖音、快手等平台的帳號被封。中國網絡社會組織聯合會發布聲明稱黃薇偷逃稅款行為「造成了極為惡劣的社會影響」，已不符合網絡誠信宣傳大使聘任條件，將撤銷薇婭的網絡誠信宣傳大使聘任。

責任編輯：易燕丹

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