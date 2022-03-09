中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力

中國2月CPI按年漲幅持穩，PPI漲幅回落並創8個月新低。惟俄烏衝突帶來的通脹壓力尚未完全反映，需警惕地緣政治風險帶來的能源、糧食價格大漲風險加劇，中國短期通脹壓力或上升，並約束貨幣政策。

據國家統計局周三（9日），受春節因素和國際能源價格波動等共同影響，2月CPI按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；按年漲0.9% ，漲幅與上月相同，符合預期。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.1% ，漲幅比上月回落0.1個百分點。

而受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，2月PPI按月亦由上月下降0.2%轉為上漲0.5%；按年上漲8.8% ，漲幅比上月回落0.3個百分點，但仍略高過預期。

中國2月CPI按年上漲0.9%符預期 PPI漲8.8%創8個月低

CPI勢反彈 PPI料下行趨緩

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，價格暫平穩，但通脹隱憂上升。從絕對價格水平看，無論是消費品還是工業品的環比都逆季節性上升，表明通脹潛在壓力上行。盡管經濟短期比較低迷，需求較弱，但受俄烏衝突帶來的大宗普遍性上漲，短期通脹上行壓力會上升。

江海證券首席經濟學家屈慶亦稱，通脹數據符合預期，但因統計時間是到2月25日，俄烏衝突帶來的通脹壓力並沒有體現在2月份通脹裡面。他認為，大宗商品上漲過高會帶動CPI和PPI走勢反彈，但由於基數原因中期內PPI走勢會往下走。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文預計，上半年PPI下行通道斜率會明顯趨緩，全年PPI的中樞會較此前預期提升0.5-1個百分點左右。CPI方面，在需求尚待恢復、豬肉價格保持低位下，短期內上漲壓力不大，但底部也已基本浮現，二季度大概率重回1區間。在豬肉價格見底並溫和回升，部分商品受上游傳導壓力影響的預判下，下半年或將回歸2以上的區間。

貨幣政策或受約束 結構性政策為主

今年的政府工作報告，將全年CPI漲幅設定在3%左右，這一目標與去年一致。而政府工作報告中「加大穩健的貨幣政策實施力度」的表述，令貨幣政策保有進一步的想像空間。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，地緣政治風險和供給端擾動，有可能讓CPI抬升速度加快，對中國貨幣政策空間和窗口期形成更大約束。

屈慶亦預計，未來貨幣政策不會放鬆了，頂多是結構性政策，而且更有效。

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責任編輯：林佩怡

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