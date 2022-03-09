【兩會2022】劉世錦：「殺富濟貧」最後結局只能是共同貧窮

談及共同富裕話題時，全國政協經濟委員會副主任劉世錦近日表示，殺富不一定就能濟貧，最終還只會導致共同貧窮。

中新社引述劉世錦指，中國改革開放40多年時間裏，一部分人是先富起來的，但在富起來的過程中，確實也帶動了經濟增長。儘管在此過程中，群體收入差距有所擴大，但這種擴大在一定程度上也有利於生產力的提升，並「做大蛋糕」。

劉世錦強調，要解決共同富裕的問題，有兩點關鍵：一是要重視要素環節的重要性，尤其人力資本；二是提升中低收入群體的比重，實現中等收入群體倍增。

劉世錦指中國進入共同富裕第二階段 有必要提出這一目標

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最重要是幫助低收入階層

他指出，最重要的就是幫助那些低收入階層，也即目前還低於中等收入群體標準之下的群體，提升自身人力資本，提升他們做大蛋糕的能力。同時，還要強調機會均等，為他們做大蛋糕創造條件。

「這部分人能力提升了，就能儘可能地增加他們就業的機會，讓他們去做大蛋糕。同時，他們做蛋糕的能力增加了，最後分蛋糕的時候自然也就分得多。」

改革分配制度

劉世錦還表示，推動共同富裕，還需要對分配製度進行改革。除了初次分配和再分配之外，還有三次分配，即社會慈善公益力量。但他強調，三次分配要堅持自願原則，不能搞「殺富濟貧」。

一方面，「殺富」會打擊一部分通過自己創業致富起來的人群的積極性；另一方面，「殺富」，對於低收入階層來講，長期其實也富不起來，最後的結局只能是共同貧窮。

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責任編輯：袁瑋婧

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