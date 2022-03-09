  • 24°C
香港時間 : 2022309日 (三) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股三大指數曾重挫 滬指收跌1.13% 3200點失而復得

經濟脈搏 15:18 2022/03/09

分享：

受地緣衝突下通脹擔憂影響，內地股市今日（9日）走低，午後一度跌勢加大，上證綜合指數、創業板指曾跌逾4%，深證成指更曾挫逾5%，之後跌幅大為收窄，滬指3200點失而復得。

滬指午後曾挫4.4%，低見3147.68點，最終收報3256.39點，跌1.13%，連跌6日。深證成指曾跌逾5.2%，收市報12107.17，跌1.12%。創業板指全日跌0.63%，收報2566.72。滬深兩市成交合計11617億元（人民幣，下同），北向資金淨賣出109.34億元。

板塊方面，煤炭、電力逆市飄紅，房地產、石油石化、有色金屬等跌幅靠前。

華東一券商分析師稱，地緣衝突問題沒解決，大宗商品價格每時每刻都在漲，或引發全球通脹和流動性收緊，而恐慌情緒蔓延下，A股市場短期還將趨於弱勢。

俄羅斯入侵烏克蘭衝擊石油行業，美國宣布將禁止包括石油在內的俄羅斯化石燃料進口，周三原油價格跳漲。

中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力

中國2月CPI按年上漲0.9%符預期 PPI漲8.8%創8個月低

世界銀行副行長吉爾（Indermit Gill）周二（8日）表示，俄羅斯入侵烏克蘭導致的持續高油價，或使中國、印尼、南非和土耳其等大量進口石油的發展中經濟體的增長減少整整1個百分點。而在俄烏衝突前，原本預計南非2022年和2023年的年增長率約2%，土耳其增長2-3%，中國和印尼增長5%。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭局勢】美商務部長警告 若中企助俄或面臨反制
今日
【烏克蘭局勢】美商務部長警告 若中企助俄或面臨反制
【兩會2022】劉世錦：「殺富濟貧」最後結局只能是共同貧窮
今日
【兩會2022】劉世錦：「殺富濟貧」最後結局只能是共同貧窮
中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力
今日
中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力
發改委：力爭全國煤炭日產量穩定在1200萬噸以上
今日
發改委：力爭全國煤炭日產量穩定在1200萬噸以上

你可能感興趣

【烏克蘭局勢】美商務部長警告 若中企助俄或面臨反制
今日 11:48
【烏克蘭局勢】美商務部長警告 若中企助俄或面臨反制
【兩會2022】劉世錦：「殺富濟貧」最後結局只能是共同貧窮
今日 14:26
【兩會2022】劉世錦：「殺富濟貧」最後結局只能是共同貧窮
中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力
今日 13:39
中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力
石油 商品 經濟 世界銀行 烏克蘭 俄羅斯 通脹 A股 中國

下一篇文章

人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤 效果相當於降準？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行：2021年槓桿率為272.5% 回到基本穩定的軌道
人行：2021年槓桿率為272.5% 回到基本穩定的軌道
張文宏提探索更智慧動態清零 滬港經驗揭疫苗策略佈局重中之重
張文宏提探索更智慧動態清零 滬港經驗揭疫苗策略佈局重中之重
Q房網擬關停上海所有門店 員工據報總部維權討薪
Q房網擬關停上海所有門店 員工據報總部維權討薪
中國2月CPI按年上漲0.9%符預期 PPI漲8.8%創8個月低
中國2月CPI按年上漲0.9%符預期 PPI漲8.8%創8個月低
​​​​​​​俄烏局勢下通脹擔憂加劇 滬指收跌2.35%失守3300點
​​​​​​​俄烏局勢下通脹擔憂加劇 滬指收跌2.35%失守3300點
【兩會2022】劉世錦：貨幣政策短期重在穩房地產
【兩會2022】劉世錦：貨幣政策短期重在穩房地產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款