A股三大指數重挫 滬指曾跌逾4%失守3200點

受地緣衝突下通脹擔憂影響，內地股市今日（9日）走低，午後一度跌勢加大，上證綜合指數曾跌逾4%，失守3200點，深證成指更曾挫逾5%，之後跌幅收窄。

截至下午2時10分，滬指報3203點，跌2.74%；深證成指報11832點，跌3.37%。創業板指暫跌2.92%，報2507點。多數板塊下跌，能源金屬、採掘等板塊跌幅居前，石油等亦下跌。

華東一券商分析師稱，地緣衝突問題沒解決，大宗商品價格每時每刻都在漲，或引發全球通脹和流動性收緊，而恐慌情緒蔓延下，A股市場短期還將趨於弱勢。

俄羅斯入侵烏克蘭衝擊石油行業，美國並宣布將禁止包括石油在內的俄羅斯化石燃料進口，原油價格跳漲。

中國2月CPI持穩 俄烏衝突下面臨通脹上升壓力

中國2月CPI按年上漲0.9%符預期 PPI漲8.8%創8個月低

世界銀行副行長吉爾（Indermit Gill）周二（8日）表示，俄羅斯入侵烏克蘭導致的持續高油價，或使中國、印尼、南非和土耳其等大量進口石油的發展中經濟體的增長減少整整1個百分點。而在俄烏衝突前，原本預計南非2022年和2023年的年增長率約2%，土耳其增長2-3%，中國和印尼增長5%。

責任編輯：林佩怡

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