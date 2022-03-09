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世行副行長：戰爭推升油價 恐重挫中國經濟增長

經濟脈搏 16:38 2022/03/09

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世界銀行副行長吉爾(Indermit Gill)周二（8日）表示，俄羅斯入侵烏克蘭導致的持續高油價，可能會重挫包括中國在內的石油進口大國經濟增長。

據路透社報道，吉爾是世界銀行主管公平增長、金融與制度副行長，他在一篇博文中表示，戰爭將使新興市場的增長進一步受挫，這些市場的疫後復甦速度原本便已較慢，而且還面臨債務、通脹等不確定因素的挑戰。

吉爾指出，俄羅斯也是能源和金屬市場的主要力量，這些商品供應的急劇下降將阻礙建築、石化和運輸，還會降低整個經濟的增長。

石油進口大國經濟恐跌1個百分點

世界銀行即將發布的一份出版物的估計表明，持續數年的 10% 的油價上漲可能會使進口大宗商品的發展中經濟體的增長減少十分之一個百分點。在過去的 6 個月中，油價上漲了100% 以上。如果這種情況持續下去，可能會使中國、印尼、南非和土耳其等大量進口石油的發展中經濟體的增長減少整整一個百分點。

他寫道，在這場戰爭爆發之前，原本預計南非2022年和2023年的年增長率約2%，土耳其增長2至3%，中國和印尼增長5%。

【兩會2022】中國今年經濟增長目標定於5.5%左右

【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標

責任編輯：袁瑋婧

 

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俄羅斯 運輸 通脹 金融 銀行 中國

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