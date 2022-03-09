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人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤 效果相當於降準？

經濟脈搏 15:06 2022/03/09

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據中國人民銀行官媒周二（8日）發布，按照中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，今年人行依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元人民幣，主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。

分析指出，此舉將有助於政府增加今年的財政支出以刺激經濟。

中金更認為，這是一次財政和貨幣「協同式」寬鬆；而上繳1萬億元利潤帶來的基礎貨幣投放規模，相當於降低存款準備金率50個基點帶來的基礎貨幣增加。從這個角度看，近期全面降準的必要性下降。

【兩會2022】「需艱苦努力」 解讀中國今年5.5%左右經濟增長目標

財政部表示，安排特定國有金融機構和專營機構上繳利潤，是中國慣例做法，也是統籌財政資源、跨年度調節資金的重要手段，其中包括中國煙草總公司、中投公司等，人民銀行也是上繳單位之一。

世紀疫情發生以來，為應付可能出現的風險挑戰，中國一直預留政策空間。對特定國有金融機構和專營機構暫停上繳利潤，以應不時之需，有關機構因此形成待上繳結存利潤。考慮當前與長遠，今年安排特定國有金融機構和專營機構上繳2021年以前形成的部分結存利潤。

這些資金安排用於大幅增加對地方轉移支付，幫助地方財政特別是縣區財政緩解減收壓力。上述轉移支付資金將納入直達機制管理，快速精准直達市縣基層、直接惠企利民。 

人行強調，結存利潤主要來自過去幾年的外匯儲備經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字；依法向中央財政上繳結存利潤，不會造成財政向央行透支。

「協同式」寬鬆 效果勝等量降準

中金表示，人行向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元，是一次財政和貨幣「協同式」寬鬆，不僅有力地支持財政擴張的節奏，提高廣義貨幣的投放的同時，也增加了基礎貨幣的投放，而且改善了私人部門的資產負債表，其效果勝過降準。

分析指出，降準是釋放一部分鎖死的基礎貨幣給商業銀行，不一定直接帶來信貸，沒有信貸則就沒有新的存款，因此不一定創造廣義貨幣；即使產生新的信貸，也增加企業和家庭的債務，私人部門資產負債表並未得到直接改善。

【兩會2022】劉世錦：貨幣政策短期重在穩房地產

責任編輯：林佩怡

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