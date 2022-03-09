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【兩會2022】人大代表建議 獨生子女父母退休金上調10-20%

社會熱點 16:38 2022/03/09

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內地自實行計劃生育政策以來，第一代獨生子女父母已邁入老年行列，有關養老、醫療等問題漸現。全國人大代表、山東三箭勞務管理有限公司油漆工班組長陳雪萍建議，在政策所規定的退休金的基礎上，獨生子女父母退休金上浮10-20%，並允許已達到退休年齡的獨生子女父母，投靠在異地工作生活的獨生子女。

陳雪萍認為，第一代獨生子女父母已邁入老年行列,，他們的子女正值幹事創業黃金期，也趕上全面開放二孩、三孩政策。獨生子女一方面要拿出主要時間、精力投入工作，同時要培養教育孩子，探視照顧父母的時間已所剩無幾，獨生子女父母養老、醫療等方面問題已逐漸凸顯。

提供養老補助 鼓勵興辦養老院

她指出，各地市雖然制定有關計劃生育家庭獎勵扶助制度，在一定程度上緩解農村部分計劃生育家庭在生產、生活和養老方面的特殊困難。但隨著社會進步，80、90後年輕人逐漸成為工作崗位的重要擔當者。面臨著沒時間回家，承受高額房貸，生活壓力大，教育成本高，消費增長快等問題。而農村獨生子女補助標準已經持續很多年不變，即每人每月80元，每年共960元。

內地未來5年增退休人口4000萬 新規劃應對養老挑戰

【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假

陳雪萍建議，提供獨生子女老年父母的養老補助。補助金與國家統計局發布的物價漲幅相聯繫，根據實際情況在全國標準的基礎上，上浮養老補助金，實行城鄉統一。另以財政、稅收、土地使用優惠等方面的政策，鼓勵興辦獨生子女父母養老院。以接納的老年的獨生子女父母數量為依據，適當減免稅費。

她又建議，適當提高獨生子女父母的退休金，在政策所規定的退休金的基礎上，上浮10-20%的退休金。在政府財政支持下，適當提高農村獨生子女老年父母的養老保險金。對於沒有交過社會保險的獨生子女父母可以補交養老保險，達到退休年齡也可以領取養老保險。

此外，陳雪萍還建議打破地區分割，允許年老的獨生子女父母跨省區投靠有穩定職業、固定居所的子女，在子女的工作生活地落戶，並且享受到與當地居民一樣的待遇。

責任編輯：易燕丹

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