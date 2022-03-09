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野村：人民幣已成全球最強勢貨幣之一 俄烏衝突增需求

經濟脈搏 16:33 2022/03/09

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野村中國首席經濟學家陸挺表示，人民幣已成全球最強勢貨幣之一。俄烏衝突顯著推高了人民幣的幣值，增加了人民幣資產的需求。

在岸人民幣兌美元今日（9日）收報6.3163，較上一交易日跌22點。人民幣中間價則續升7點子至6.3178。

陸挺稱，首先，俄羅斯在受到多國制裁的情形下，會增加對人民幣資產和結算的需求；其次，在全球局勢動盪的情況下，中國作為一個大型經濟體如果還能保持5.5%的經濟增長，相對於全球市場與資產，中國市場與人民幣資產便是避風港之一。

指人民幣貶值空間有限

陸挺進一步分析稱，儘管2月份海外購買中國債券額度淨減少，但總體而言人民幣資產仍被當作相對比較安全。在此次衝突期間，人民幣的幣值基本上與美元同步升值，且人民幣對美元還上升了一些，可以說，人民幣跟美元一起變成了全球最強勢的貨幣。未來俄烏局勢緩和後，人民幣對美元或出現一定程度的貶值，但貶值的幅度也將是很小的。

他認為，中國是世界上最大的能源和糧食進口國，而俄烏局勢造成全球石油、天然氣和糧食價格的暴漲。中國今年的貿易條件或將有所惡化，從而對人民幣的幣值造成一定影響，最終或將影響中國經常項目的盈餘，今年較去年可能會有所下行。但人民幣的貶值空間也相當有限，人民幣對美元最低也不太可能超過6.5、6.6。

至於俄烏衝突疊加美聯儲加息，對中國的貨幣政策帶來掣肘，陸挺稱，中國貨幣政策的挑戰主要來自三個方面：

第一，中國降息的空間將更小。因以美國為主的國家加息時，中國若還要降息，便會面臨資金流出的壓力。

第二，俄烏局勢造成的全球原材料能源價格快速上升，或將給央行造成壓力。

第三，今年如果出口出現下行，要實現經濟增長目標，也會對貨幣政策和財政政策提出更高要求。

陸挺最後強調稱，中國作為一個大型經濟體，要實現「以我為主」，最重要的還是要把國內的事情做好，在經濟基本面上從供給側的角度做好，貨幣政策的空間就會大很多。因為未來一至兩年貨幣政策要做好，很關鍵的一點就是如何投放貨幣，從而符合整個中國發展的需求、人口流動的需求、城市發展的需求，在這個過程中能夠讓市場參與資源配置中來；此外，再處理好中國地方財政的隱性負債問題，這些才是中國貨幣政策的核心。

人民幣收創近4年新高曾穿6.31 報告：漸現避險資產特徵

人民幣全球支付佔比創歷史新高 排名為全球第4位

責任編輯：蒯宇澄

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