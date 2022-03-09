婦女節發文盤點女司機危險駕駛習慣 青島交警被指性別歧視

昨日（8日）是國際婦女節，山東青島交警卻在當天發布「盤點女司機的危險駕駛習慣」，有關微博貼文引發爭議，被網民質疑涉及性別歧視。隨後，青島交警工作人員回應稱，該貼文的原意並非性別歧視，而是提醒更多駕駛人員遵章守紀明禮。

據《北京青年報》報道，青島交警8日在官方微博發文，內容寫道：「隨著汽車的普及，越來越多的女性駕駛員開始出現在各種道路上，然而少數女司機有一些開車的壞習慣，帶來種種交通安全隱患。請對照下圖糾正吧。」

在文字下方的九張動圖中，交警分別提及胸前掛飾品、穿高跟鞋、車內放置毛絨玩具、披著長頭發、座位離方向盤過近、墊坐墊開車、戴不適宜的手套、不喜歡看後視鏡、帶寵物開車等九種行為。

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上述貼文隨後被網民炮轟。有網民認為，3月8日是女性節日，交警相關工作人員不僅沒有送上正面祝福，反而發布有針對性的文字。以上行為並非女駕駛員特有，不應該貼上「女司機」標簽。而且，交通事故肇事者主要為男性，如果要提醒危險駕駛行為，不應針對女性駕駛員。

青島交警：為提醒安全駕駛

有關貼文昨日下午已經無法顯示。青島交警相關工作人員表示，發布貼文的原意是提醒女性駕駛員摒棄交通陋習，安全文明出行。因為是個特殊日子，部分網民覺得有性別歧視，在特殊的時間節點可能造成一些誤解。

該工作人員又指出，涉事貼文的內容此前在其他平台上發布過，當時沒有引來爭議。「編輯這條微博的工作人員也沒有性別歧視的意思，主要目的還是提醒更多駕駛員遵章守紀明禮，安全文明出行。」

責任編輯：易燕丹

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